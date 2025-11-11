旅遊平台獨角獸「Klook」　正式赴美IPO

▲KLOOK。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

軟銀支持的旅遊預訂平台「Klook」，週一向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請，計劃在紐約證券交易所上市，代碼為“KLK”。該公司披露，2024年收入增長超過24%，達4.171億美元，顯示出投資者在當前市場環境下依然看好旅遊行業。

成立於2014年的Klook總部位於香港，專注於旅遊、交通和景點等體驗類預訂服務，競爭對手包括Booking.com、TripAdvisor、中國的Trip.com和韓國的Yanolja等。其移動端友好的交易設計以及在亞太地區的豐富供應，特別吸引年輕旅行者和偏好自發行程的人群。IPOX副總裁劉凱（Kat Liu）認為，旅遊體驗市場滲透率仍有很大的提升空間。

儘管旅遊行業前景向好，但劉凱也指出，體驗類產品存在利潤率較低、供應分散以及預訂不穩定等挑戰。全球旅遊業在消費者需求反彈的推動下快速復甦，據世界旅行和旅遊理事會（World Travel and Tourism Council）預測，該行業到2025年對全球GDP的貢獻將達11.7萬億美元，占比超10%。高盛、摩根士丹利及摩根大通為此次IPO的主承銷商。