真實版「送你一桶汽油番仔火」　醉男代價要關10個月

記者黃翊婷／新北報導

男子阿輝（化名）今年5月間酒後突然拿著一瓶裝有汽油的寶特瓶，並向鄰居放話「這罐95的，送你們去死」，隨後將汽油潑灑在鄰居家門口的道路上，再用打火機點燃，幸好火勢很快就被撲滅，沒有波及他人。新北地院法官日前審理之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處阿輝有期徒刑10個月。

▲阿輝在鄰居家門口的道路上潑灑汽油並點燃。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年5月間酒後因不明原因，竟拿著一瓶裝有汽油的寶特瓶前往鄰居家，然後向鄰居說出「這罐95的，送你們去死」等話，接著放下寶特瓶離開；過了大約9分鐘，他再度返回並向鄰居討回寶特瓶，下一秒卻把瓶中的汽油潑灑在鄰居家門前的道路上，再用打火機點燃。

鄰居證稱，阿輝第一次拿來寶特瓶的時候，他正在和朋友聊天，兩人都覺得怪怪的，所以沒有理會，阿輝第二次過來的時候就把汽油潑灑在地上並點燃，他看見火勢越來越大很危險，加上門口有金爐跟機車，擔心火勢會一發不可收拾，就趕緊跑回家中拿出滅火器滅火。

而警方獲報趕抵現場時，火勢已經被鄰居撲滅。阿輝到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新北地院法官認為，阿輝和鄰居並無宿怨，他卻無故點燃汽油恐嚇鄰居，引發不小的火勢，顯見手段激烈，惡性及犯罪情節都不輕，考量到他已經坦承犯行，也與鄰居達成調解，最終依犯恐嚇危害安全罪判處有期徒刑10個月，並且不予宣告緩刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。