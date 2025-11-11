不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

記者黃翊婷／新北報導

游姓男子被指控在去年12月間擔任詐騙集團的監控手，負責監督車手面交取款，結果因為他在大雨中「沒撐傘淋雨長達1個半小時」，原本埋伏在現場準備逮車手的警員越看越覺得奇怪，於是上前盤查，這才將他逮住。雖然游男矢口否認涉詐，但新北地院法官審理之後認為此案犯罪事證明確，最終依法判處他有期徒刑1年。

▲游男沒撐傘淋了1個半小時的雨，警員直覺太奇怪，上前一查才發現他也是詐團成員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，游男去年12月間加入某詐團，負責監控車手取款；該詐團成員在同年同月間先是以投資股票可獲利等話術，誘使受害者拿出220萬元投資款，接著派遣江姓車手和游男前往約定地點向受害者收錢，不過，由於受害者早已發現異狀，所以兩人一現身，就被埋伏警員當場逮捕。

游男到案之後對於上述犯行均矢口否認，他辯稱，當時只是因為心情不好，才會在附近徘徊，而手機之所以會自動重置，是因為當機了。

不過，參與此案行動的警員證稱，事發當日抵達現場時，就發現游男也在，而且一直盯著面交地點看，更奇怪的是，當時雨大到需要撐傘，游男卻沒有撐傘，後來另一組同事說逮到車手了，游男竟立刻快步離開，他覺得不對勁便上前盤查，結果發現游男的手機已經自動重置。

後來，警方調閱附近監視器畫面調查，發現游男是搭乘計程車前往事發地點，並待了大約1個半小時，直到車手被警方查獲，他才意圖迅速離開現場。

新北地院法官表示，游男自稱住在宜蘭，卻無端跑到林口並「淋雨等候1個半小時」，被警員攔查後手機竟無端重置，他自己的說詞也有許多矛盾之處，從種種跡象看來，他顯然與詐團有犯意聯絡，因此不採信他的說詞。

最終，新北地院法官依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處游男有期徒刑1年，全案仍可上訴。