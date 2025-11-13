三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

▲三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」，即日起正式上市，同時有「買1送2」、「買3送3」等限時優惠。另外，Popeyes也推出冬季限定「松露系列」，包括漢堡、炸雞與薯條都加上特製黑松露醬，預計販售至明年1月中。

三商炸雞全新「墨西哥醬辣雞腿」，炸雞腿肉裹上特調墨西哥風味辣醬，再撒上香脆花生碎粒增添層次，口感微辣又帶有香料尾韻。

歡慶新品上市，三商炸雞全門市即日起至12月3日可享「買1送2」優惠，外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，即送6塊雞腿雙響桶及1.25公升可樂1瓶，特價439元；還有「買3送3」，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，特價225元。期間單筆消費滿488元加碼再送煉乳銀絲卷1份，可累積兌換。

三商i美食會員則有專屬優惠，即日起至12月1日凡於APP使用2點即可兌換優惠券，享外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶送6塊雞腿雙響桶、1瓶1.25公升可樂，會員價429元，開放兌換至12月3日。

▲業者祭出限時買1送2、買3送3優惠。

另外，美國連鎖速食店「Popeyes」也推出冬季限定「松露系列」，包括漢堡、炸雞與薯條都加上特製黑松露醬，預計販售至明年1月中。

Popeyes「松露系列」有3款限定品項，包括「都是腿松露炸雞」2入售價175元、會員價158元；「勁厚布里歐松露雞腿堡」售價159元、會員價143元；「肯瓊裹漿松露薯條」售價79元、會員價71元。

▲Popeyes推出冬季限定新品「松露系列」。

業者同步推出4款組合套餐，包括：

「都是腿6塊松露炸雞分享餐」：松露炸雞6入+脆薯2份+美式高麗菜沙拉2份+綿雲絲滑熱巧克力＋38元飲品，特價858元。

「松露雙人餐」：松露炸雞2入+松露雞腿堡+脆薯+美式高麗菜沙拉+綿雲絲滑熱巧克力+38元飲品，特價520元。

「都是腿松露炸雞個人餐」：松露炸雞2入+脆薯+38元飲品，特價258元。

「勁厚布里歐松露雞腿堡個人餐」：松露雞腿堡+脆薯+38元飲品，特價248元。

▲業者同步推出4款組合套餐。