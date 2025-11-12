Popeyes「松露炸雞薯條」冬季限定上市　推4款組合套餐

▲Popeyes推出冬季新品「松露系列」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國連鎖速食店「Popeyes」推出冬季限定「松露系列」，包括漢堡、炸雞與薯條都加上特製黑松露醬，即日起全門市限時上市，預計販售至明年1月中。

▲松露系列有3款限定品項。

Popeyes「松露系列」有3款限定品項，包括「都是腿松露炸雞」2入售價175元、會員價158元；「勁厚布里歐松露雞腿堡」售價159元、會員價143元；「肯瓊裹漿松露薯條」售價79元、會員價71元。

▲業者同步推出4款組合套餐。

業者同步推出4款組合套餐，包括：

「都是腿6塊松露炸雞分享餐」：松露炸雞6入+脆薯2份+美式高麗菜沙拉2份+綿雲絲滑熱巧克力＋38元飲品，特價858元。

「松露雙人餐」：松露炸雞2入+松露雞腿堡+脆薯+美式高麗菜沙拉+綿雲絲滑熱巧克力+38元飲品，特價520元。

「都是腿松露炸雞個人餐」：松露炸雞2入+脆薯+38元飲品，特價258元。

「勁厚布里歐松露雞腿堡個人餐」：松露雞腿堡+脆薯+38元飲品，特價248元。

▲橋村炸雞本月推出全新「松露起司炸雞」。（圖／翻攝橋村炸雞臉書粉專）

另外，韓式炸雞品牌「橋村炸雞」也有結合義大利起司與歐式松露的「松露起司炸雞」。「半半棒腿雙人餐」含3隻松露起司棒腿+2隻蒜味醬香棒腿+韓苔苔木薯脆片+楔形馬鈴薯+2杯38元飲品，售價499元；「半半橋村炸雞」，內含2隻棒腿+8塊翅（松露起司／蒜味醬香），售價369元，還有「松露起司熟成棒腿餐」、「松露起司熟成腿翅餐」等選擇。