台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

▲台灣民意基金會「台灣人的統獨傾向」民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」、出席活動追思共諜吳石等，爭議頻傳，也讓統獨議題再上檯面。台灣民意基金會今（13）日公布最新民調，44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，若與上次調查比較，雖維持現狀、統派未增加，獨派卻罕見大幅滑落7.5個百分點，可能有三個原因：第一、世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二、賴清德元首外交效應不復存在；第三、大罷免大失敗嚴重後果。

民調詢問：「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為「兩岸統一」比較好，也有人認為「台灣獨立」比較好。請問您的意見是怎樣？是「台灣獨立」或是「兩岸統一」？」結果發現：44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。

游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚的訊息，多數台灣人期盼未來台灣獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三是期盼未來兩岸統一。期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來台灣獨立的人少5.8個百分點。從另一個角度看，最新民意顯示，六成八成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人只有一成四。 由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」云云，犯了科學上與道德上的雙重錯誤，完全悖離事實，也造成長期嚴重誤導國內外視聽的不良後果。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成七獨派，一成四現狀派，3.7%統派；國民黨支持者，三成七統派，三成二現狀派，一成八獨派；民眾黨支持者，三成七現狀派，二成八獨派，一成七統派；中性選民，三成四獨派，二成八現狀派，6.9%統派。

若與最近一次調查（2024/12）相比，期盼「未來台灣獨立的人」（以下簡稱獨派）大幅下滑7.5個百分點，期盼「未來繼續維持現狀的人」（以下簡稱現狀派）略增0.4個百分點，期盼「未來兩岸統一的人」（以下簡稱統派）略增0.6個百分點。整體來講，兩次調查相隔十個月，現狀派和統派只有微小變化，但獨派罕見大幅滑落7.5個百分點，游盈隆認為，是一個不尋常的、驚人的現象。

游盈隆指出，很堅持台灣未來要獨立的人減少3.4個百分點，贊成但不堅持未來台灣獨立的人減少4.1個百分點，期盼未來繼續維持現狀的人略增0.4個百分點，贊成但不堅持未來兩岸統一增加0.6個百分點，很堅持未來兩岸統一的人沒有增減。整體來講，就是現狀派和統派的支持者規模基本不變，但獨派支持者很明顯流失了近150萬人，並轉成不表態。

游盈隆分析，最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，去年底賴清德總統的元首外交效應已不復存在；第三，這是大罷免大失敗的嚴重後果之一，也就是說，數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。值得一提的是，賴清德總統上任以來，我們一共做過三次台灣人統獨傾向調查，這次是他上任以來期盼未來台灣獨立比例最低的一次。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。



訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。