遭中共通緝沈伯洋沒在怕　現身德國國會：勇敢的台灣人絕不退縮

▲民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。不過，沈伯洋無懼威脅，今（12日）直接現身德國聯邦議院門口，將以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他強調，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為恐嚇而退縮」，此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。

沈伯洋受邀出席德國聯邦議院於當地時間12日下午舉辦的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，沈伯洋透過自錄影片表示，他知道中國現在對他準備展開追緝，一直說他不能出國、出國就會被逮捕。「但大家看到現在，我就在德國的國會的門口」。

沈伯洋指出，他即將以台灣立委身分進去作證，為自由、為民主作證。中國一直以來想要用恐嚇的方式讓台灣人沉默，「我要告訴大家，作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮」。

沈伯洋強調，他今天在這，不只是捍衛國家民主而已，「我們是為全世界的自由、民主而戰」。接下來進去後，「要讓他們知道，也要讓中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。