社會 社會焦點 保障人權

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言「虧大了！」

▲▼19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言「虧大了！」。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署）

▲19年LEXUS轎車法拍1500元，引發熱議。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

法務部行政執行署宜蘭分署11日舉行雙十一「五打七安」拍賣會，法拍包括土地、海景套房、溫泉套房、漁船、凌志（LEXUS）IS 250、BMW轎車等。其中，LEXUS轎車僅以1500元拍出，引發熱議。不過，中古車業者指出，拍定人還要負擔前車主積欠的24萬餘元稅款及罰單才能過戶，若從市價來看，其實「虧大了！」

宜蘭分署11日上午同步在宜蘭市中山路、基隆東信路進行法拍活動，期間基隆市信義區「田園調布」雙車位別墅以1363萬拍定，一輛2006年的LEXUSIS 250也以1500元超低價拍出，引發熱議。

▲▼19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言「虧大了！」。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署）

宜蘭分署指出，張女積欠426筆交通罰鍰、使用牌照稅，加上健保欠款，合計有50萬餘元，因此車輛移送宜蘭分署執行。拍定人需繳清車輛積欠的稅款、罰款約24萬餘元，才能辦理過戶。

根據《中時新聞網》報導，中古業者表示，2006年的LEXUSIS 250市價約在新台幣15至20萬元，若拍定人要支付24萬元的稅款和罰單，加上車輛可能還有一些問題要維修，取得成本恐超過市價，無疑是虧大了，所以別以為法拍一定是撿到便宜，還要考慮車況等額外支出。

▲▼19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言「虧大了！」。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署）

 
19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言「虧大了！

