桃園農產月曆封面主題「馬力食足」　11/22起限量索取

▲「2026桃園農產月曆」由市長張善政開箱亮相。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園農產月曆」12日於市政會議，由市長張善政開箱亮相。張善政指出，今年農產月曆再度由「最佳唱片包裝設計獎」得主蕭青陽操刀；同時市府長期支持的中華職棒36年冠軍球隊－－樂天桃猿，也由副隊長梁家榮領銜，共14位主力球員拍攝形象照，用行動力挺並透過月曆宣傳桃園特色之美。

另外，2026桃園農產月曆11月22日起，將於桃園仙草嘉年華活動現場開放限量索取。張善政說，2026年版月曆依據民眾回饋調整版面，放大日期格方便長者書寫，兼具實用與美感。今年行銷也結合樂天桃猿職棒隊，以運動形象連結城市品牌，展現桃園活力與創意。

▲「2026桃園農產月曆」行銷結合樂天桃猿職棒隊。（圖／市府提供）

農業局長陳冠義表示，翻閱2026桃園農產月曆，就像一次走讀、品味整個大桃園的地理人文精華，月曆素材結合在地農產特色，像是拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，還有草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配的則有李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，用圖說展現桃園之美。

2026桃園農產月曆以「馬力食足」為封面主題，寓意桃園五穀豐登、豐衣足食；延續2025農產月曆好評，連續第二年力邀蕭青陽老師操刀，集結藝術家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩、蔡岳霖及攝影師謝文創、蕭帷軒共同創作，將桃園農業的多樣與美麗，轉化為一幅幅動人的藝術作品。

農業局長陳冠義說明，「桃園好農」的長期合作夥伴-中職36年總冠軍樂天桃猿，也由副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勛、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕諺、宋嘉翔、李勛傑、蘇俊璋等14位球員，分別選擇屬於自己的生日月份或幸運數字專屬月曆，拍下一系列宣傳照，希望藉由冠軍球員的魅力與影響力，讓更多人認識桃園特色。