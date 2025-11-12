挺林岱樺惹議！　林佳龍在乎制度不怕被罵爆：我們不要以人廢言

▲外交部長林佳龍接受專訪。（圖／《Yahoo齊有此理》提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺積極爭取2026高雄市長黨內提名出線，身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍日前發聲力挺引發輿論譁然。林佳龍在網路節目說，他不怕被罵爆，自己從學生時代要推翻國民黨威權統治時就是少數派，很多事情不要陰謀化，「我們不要以人廢言，也不要以言廢人」，他在乎的是制度，也不要在事情發生在別人身上時，每個人都去丟石頭，發生在自己身上時卻覺得自己很無辜，這是同理心問題。

外交部長林佳龍接受Yahoo《齊有此理》節目專訪，節目於今（12日）中午播出。主持人王時齊提到，林佳龍因挺林岱樺這件事而被黨內罵爆。林佳龍說，「我不是挺個人，我是挺制度啦！」

林佳龍說明，民主對他而言，就是確保每個人能為自己說話，不管是參政權還是個人司法的，「如果我怕被罵爆，那我從學生時代，我要推翻國民黨這種戒嚴威權的統治，我那時候也是少數派」。

林佳龍認為，很多事情不要陰謀化，還是回到問題發生時，「我們不要以人廢言，也不要以言廢人」。台灣民主一定要先寬容、傾聽，找出彼此的交集，讓每個人有路可走。

林佳龍強調，了解他的人都很清楚，他在乎的是制度，一個七屆立委，有其問政口碑，今天在為自己的權利奮鬥，「我們給她加油，我們不要進入案情的細節」，因為用同樣標準來看檢調，林岱樺已經被起訴了，現在也聽聽看林岱樺的說法，「我想法官也會是用這個心態」。

王時齊追問，「可是後來你的子弟兵就取消了行程」，不去幫林岱樺站台了。林佳龍認為，也不是這樣，這件事是說，怎樣對當事人尊重，有些人表示要去支持，「但是當事人，她其實一開始也沒有說邀請大家」，如果有些角色不適合，那也不一定要到場。

林佳龍指出，把這個講成是派系，倒也沒有那麼代表派系，其實是代表他自己長年以來，對事情的道理要能講得過去。「不要當事情發生在別人的時候，我們每個人都丟石頭」，可是用同樣標準發生在自己身上時，你覺得自己很無辜，「我覺得這個是同理心」。