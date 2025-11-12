Joeman介紹台灣產品！順口講出「1詞」兩派戰翻了：聽了真想打人

▲Joeman稱該品牌為「台灣之光」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

百萬YouTuber Joeman幾天前分享一支影片，內容是在介紹3D列印機，不過他在介紹的過程中，多次使用「打印」一詞，因此引起部分網友討論，有些人直呼「列印就列印，到底是要打什麼」；但也有人認為，「別人愛講什麼就講什麼，不愛看就滾蛋」。

Joeman日前分享一支介紹3D列印機的影片，他介紹得相當仔細，並交換使用「列印」、「打印」。而他在影片中也強調，該品牌相當有名，是台灣列印大廠所推出，可謂「台灣之光」。

由於Joeman在介紹3D列印機時，強調是該品牌是「台灣之光」，因此對於他使用中國用語，就讓不少網友直呼，「那台是叫3D打印機還是3D列印機啊」、「打印、打錢，聽了真想打人」、「問題是一點警覺心都沒」、「就像很多人會說什麼立馬、走心、自帶」、「好奇說列印有這麼困難嗎」、「什麼是打印？蓋印章」、「列印列印！打你的頭啦」。

但也有網友認為，「文字獄要出現在台灣了嗎」、「我自己接觸3D列印多年，不得不說打印講起來是順口很多」、「他本來就沒有主打不用中國用語啊，他也很常看中國的影音，被影響也很正常」、「語言這種東西，聽得懂就好了」、「台灣的中文很高級嗎？高級到可以鄙視別人的用詞」。

事實上，台灣大多是使用「列印」一詞，至於中國則會稱此行為為「打印」。另根據教育部重編國語辭典修訂本，「打印」還有另個意思，就是蓋印章。不過從影片內容判斷，Joeman口中的「打印」應指列印。