輔大砍名醫男移送畫面曝！一路怒喊「沒有正義、沒有和平」

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市新莊區輔大醫院今（11日）下午發生駭人攻擊事件！30歲曾姓男子在泌尿科看診時，突然拿出預藏美工刀朝名醫江漢聲猛刺，訊後被依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送，過程中他情緒激動、一路怒吼「沒有正義、沒有和平」、「違背司法、有錢判生！」

▲曾男遭移送時情緒激動。（圖／記者陳以昇攝）

回顧事件，今天下午2時許，曾男以看診名義進入輔大醫院泌尿科204診間，卻突然掏出預藏的美工刀，朝正在看診的江漢聲猛刺，還脫口而出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江醫師驚險奪門逃出，仍造成右手腕與左腹部受傷，所幸經急救後並無生命危險。

▲輔大醫院名醫江漢聲看診時，遭30歲曾姓男子持刀攻擊成傷。（圖／Threads@cutelily218授權提供）

警方調查，曾男為輔大肄業生，在學期間多次因校務與校方衝突，並在個人臉書上發表多篇攻擊江漢聲的貼文。當年江曾任輔大校長，疑因此成為曾男長期怨懟對象。案發後，警方當場壓制逮捕，偵訊後依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送地檢署，並建請預防性羈押。

稍早移送過程中，曾男神情激動、一路怒吼「沒有正義、沒有和平！」「違背司法、有錢判生！」引發現場一陣騷動。警方全程戒備，避免再度失控。由於他情緒高亢、言詞激烈，檢警不排除將針對其精神狀況進一步評估。

輔大醫院事後發聲明，強烈譴責任何形式的醫療暴力，強調「絕不寬貸」，並將配合警方調查，同時強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。江漢聲則在包紮後親赴警局製作筆錄，僅低調回應「謝謝關心」。