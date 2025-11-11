　
社會 社會焦點 保障人權

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

輔大醫院今（11）日一名30歲曾姓男子，在門診就醫過程中持美工刀攻擊知名醫師江漢聲，遭在場醫護人員與保全制止，警到場上銬的畫面也曝光，並且起獲犯案用美工刀，目前已帶回派出所偵訊釐清案情。院方強調將依法追究相關責任，絕不寬貸。

▲▼兇刀+壓制上銬畫面另出+副院長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男子輔大醫院看診突拿刀攻擊醫師，遭警壓制上銬。（圖／記者陳以昇翻攝）

曾男今下午2時許，在院內204診間看泌尿科時，突然拿出預藏的美工刀攻擊看診的名醫江漢聲，江被攻擊後立刻奪門而出，但仍造成其右手腕被刺傷、左腹部刀傷。警方獲報到場，要求曾男趴下當場逮捕，並起獲犯案用美工刀，目前已帶回派出所偵訊釐清案情。

▲▼兇刀+壓制上銬畫面另出+副院長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男子使用的刀。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

初步了解，曾男為輔大肄業生，在校時期就時常為了各種議題發聲抗議，與校方經常有衝突，從他的個人臉書上也能看見，多篇文章皆是在攻擊江漢聲，文筆十分偏激。

▲▼兇刀+壓制上銬畫面另出+副院長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

輔大醫院行政副院長龔家騏指出，本院下午發生一件民眾就醫過程中，持美工刀傷害醫生的事件，在事件發生第一時間，醫院的保全及同仁即馬上制止該民眾，後續警方到達後將該民眾帶回偵訊，該受傷的醫師並無生命的危險，經過醫療緊急處置之後，後續將配合警方的偵訊調查，輔大醫院強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究相關刑責絕不寬貸。

▲▼兇刀+壓制上銬畫面另出+副院長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11/09 全台詐欺最新數據

新北市新莊區輔大醫院今（11日）下午2時許驚傳濺血事件！泌尿科名醫江漢聲看診時，遭看病的30歲曾姓男子拿出預藏美工刀攻擊，造成江右手腕被刺傷、左腹部刀傷，所幸治療後並無生命危險，警方到場後隨即將曾男上銬逮捕，現場的畫面也曝光！

