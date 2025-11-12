法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

▲理律實習律師王男遭前女友A女控訴劈腿，交往期間向她索要多項精品加卡費轉帳金額共近93萬元，圖中王男所帶手表就是A女購買的中古勞力士14270。（圖／CTWANT提供，下同）

在台歷史最悠久、規模最大的理律法律事務所，為客戶提供全方位的法律專業服務享譽業界。然而，本刊接獲爆料，該所王姓實習律師竟在交往期間劈腿，還頻頻向被他劈腿的A女索求名牌精品、甚至代繳卡費，總金額近百萬，A女甚至承擔他生活上的多項付出，與「法律菁英」光環形成強烈反差，形象徹底翻轉。

這位理律法律事務所王姓實習律師畢業自台大法律研究所，自小在法界父母的薰陶下成長，大學念的是政大法律系，父親曾任某大金控的資產管理公司總經理、母親同樣是律師，學運出身的哥哥也曾任律師，後來踏入政壇，曾任立委辦公室助理，「學霸兄弟檔」傳承了一家法律香火。

不過，王姓實習律師看似完美的菁英人生，背後卻暗潮洶湧。A女向本刊控訴，王男與她交往期間，竟然早已與前女友郭姓女子復合，劈腿期間還頻頻向A女索要禮物、請託代購，金額高達92萬6200元，還不包括平日餐飲、交通等雜支。A女更透露，自己曾為了幫王代購，兩度去日本兩天一夜「快閃」，甚至為省錢住在羽田機場三晚，最後卻發現自己幫養別人男友長達一年。

王姓實習律師和A女在他大四準備台大法研所考試時認識，當時他參加台大校內讀書會，認識同樣念法律、就讀台大的A女。2023年5月，王男為協助前一任女友郭姓女子尋找論文發表會評論人，再度與A女聯繫，就此牽扯出一連串剪不斷、理還亂的情感糾葛。

▲王男與A女皆就讀台大法研所，王男目前於理律擔任實習律師，A女已通過律師考試，現正尋找實習工作。

當時A女和王姓實習律師同為法研所學生，又早已熟識，交情漸深，偶爾會聊天互動。直到2023年底，王男邀請A女共度跨年，隔年1月他表示「過去從沒有人為他慶生」，A女特地準備蛋糕，在自己家中為他慶生，事後兩人又一同前往王家，關係更進一步。2024年2月14日情人節，A女送上巧克力並向王男告白，王男雖口頭婉拒，但兩人仍持續維持曖昧關係。

A女透露，曖昧期間王姓實習律師曾表示「不是女友在公共場合牽手就會甩掉」，去年10月王男在公共場合和她牽手，讓她認定兩人正式交往，也告知家人。然而王男始終未對外公開戀情，家人也毫不知情。A女今年8月自己再度向王男確認「自己是否是唯一的女友？」王男給出肯定答案，讓她接受對方在交往期間所做所為，願意為其付出。

戀情初期甜蜜穩定，A女表示，兩人一週會見四、五次，她常買晚餐到男方研究室，陪他吃飯聊天，王男每逢週末也會到A女租屋處待上半天。直到今年7月1日，王男進入理律法律事務所實習後，兩人訊息往來遽減，一週見面不到幾小時。

A女表示，今年8月31日時，她看到王姓實習律師同月22日悼念郭女父親的文章，心生疑慮，當下追問對方「是否有安慰郭、是否仍有聯絡」，王男卻回稱「沒有」。A女回想過去發現王男曾多次收到郭女訊息、且同期律師訓練也時常互動，一股遭到背叛的凜冽寒意讓她脖脊發涼，心寒至極的她當晚決定提出分手。

當晚A女聯繫到郭女，原想表明「自己與王姓實習律師正在交往」，卻意外得知兩人早在去年8月就和好，當時王男聲稱「要去日本參加活動」，實則是去接郭女回國；甚至在郭女父親過世當天凌晨，王男也開車趕去接她，整段關係早已重燃多時。

▲A女痛訴，王男在與自己交往前就和前女友郭女復合，卻騙自己是「唯一的女朋友」。

A女心痛地說，回想兩人交往的點滴，王姓實習律師多次整日失聯、週末只能短暫見面、從未過夜，可能是填補郭女剩餘的時間。兩人外出用餐次數屈指可數，行動範圍幾乎被侷限在台北市區，多是幫王男買東西。交往一年唯一一次合照是在今年情人節，當天王男稱身體不適，A女送東西上門卻撞見他抓著睡衣正準備出門，理由是「要去買手搖飲」，如今回想才懷疑，那天的真正行程，恐怕另有其人。

「我沒想到，認識這麼久的人，會用這種方式欺騙我。」A女向本刊痛訴，自己為對方花費近百萬元、傾注感情與時間，如今只剩心碎與憤怒，「他真的欺人太甚！」

對此，王姓實習律師表示，該等指控均非事實。本人未曾有任何不忠行為，也不存在任何欠款、任何未償還債務或任何違反事務所工作規則之情形。指控者所提之內容，並非真實情況，且多為片面捏造或斷章取義。相關互動紀錄本人均已保留，足以證明指控不實。

王姓實習律師指出，近期對方持續不斷不當騷擾，包括以訊息、電話、黑函甚至威脅爆料等方式向本人或身邊的朋友、家人施壓，企圖迫使本人接受其要求。這些行為已對自己造成困擾與影響，相關證據亦已完整留存。

本刊也致電理律法律事務所，截稿前尚未回應。

