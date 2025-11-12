　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

高公局表示，今天凌晨3時5分，國道1號南向三義入口發生一輛大貨車自撞護欄後，翻覆至匝道往主線入口處，目前已成立緊急應變小組積極處理。而截至今早6時，事故仍未排除。

高公局中分局指出，事故占入口車道及國1南向150.2K外側車道封閉，目前由國道警察第2大隊與本分局派員至現場處理中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局中分局說，由於交通事故為大型車翻覆事故，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理，請用路人小心駕駛。

11/09 全台詐欺最新數據

快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝
蘇澳煙波飯店B1淹水！住客想開車走被阻　在地人：出去絕對拋錨
快訊／樂天桃猿選手深夜拋震撼彈！IG發黑白文「野球人生終了！
快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測
鳳凰襲！11縣市+3鄉鎮1校「今放颱風假」　全台停班課懶人包
美政府關門將結束！道瓊飆漲寫新高　軟銀出貨輝達跌近3%
快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

詐團新梗！老人家收衛福部補助電郵　赴銀行領百萬保證金警急阻止

詐團幹部2天賺6萬比醫師還爽！法官重判4年怒斥：誰還想當好人？

快訊／蘇澳暴雨釀爆炸！全聯旁變電箱起火「整區瞬間陷漆黑」

變態主委性騷女總幹事！騙進地下室問「什麼罩杯」伸狼爪

輔大肄業生砍名醫移送畫面曝！一路怒喊「沒有正義、沒有和平」

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

240萬買一架飛機！遠航MD-82終拍賣出

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

詐團幹部判4年　法官怒輕判等同鼓勵詐騙

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

13人登山押隊男墜谷無人知！尋獲時已身亡

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

獨／陽明山狂燒4.5公頃非天災　人為疏失釀禍

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

獨／王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父吞敗

變態主委性騷女總幹事！地下室逞慾：什麼罩杯

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

