快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）



記者陳俊宏／綜合報導

高公局表示，今天凌晨3時5分，國道1號南向三義入口發生一輛大貨車自撞護欄後，翻覆至匝道往主線入口處，目前已成立緊急應變小組積極處理。而截至今早6時，事故仍未排除。

高公局中分局指出，事故占入口車道及國1南向150.2K外側車道封閉，目前由國道警察第2大隊與本分局派員至現場處理中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局中分局說，由於交通事故為大型車翻覆事故，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理，請用路人小心駕駛。