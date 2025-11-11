　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

廣三SOGO慶30週年！邀千人共享巨型蛋糕　民眾排隊換限量禮券

▲台中廣三SOGO迎來30週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中廣三SOGO迎來30週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中在地百貨廣三SOGO迎來30週年，業者今(11)日舉辦大型慶祝活動，邀請民眾參與。現場除了將分享長達2公尺的巨型蛋糕，也規劃表演節目，期望透過實體活動與消費者同慶，感謝長期支持。

為吸引人潮，業者今天也推出限量優惠。民眾只要持百貨APP完成註冊，就有機會兌換100元電子商品禮券，但名額僅限200名。當天現場也安排了在地幼兒園的太鼓隊與儀隊演出，為慶典增添熱鬧氣氛。

▲台中廣三SOGO迎來30週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中廣三SOGO迎來30週年，近期引進網路人氣蛋塔品牌進駐。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了單日慶祝，業者也接續推出消費回饋方案。自11月12日起至19日，會員在館內單筆消費滿3,000元或5,000元，可分別獲贈300點或600點會員點數。不過，該活動設有每日限量份數，平日各限量100份，週末則增加至300份，提醒消費者留意兌換時機。

此外，為佈局即將到來的聖誕節慶商機，業者也預告將推出高達7米的「極光聖誕樹」裝置藝術。在餐飲方面，近期也引進網路人氣蛋塔品牌進駐地下一樓美食街，盼以週年慶優惠、節慶裝置與新櫃位等多重策略，在年末的百貨零售戰中鞏固客源，持續帶動館內買氣。

▲台中廣三SOGO迎來30週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中廣三SOGO為30週年設置高達7米的「極光聖誕樹」裝置藝術。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警
快訊／忘了帶鑰匙！新北13歲少女「頂樓攀爬」摔落
家門前有土石流！泥水滾滾...一片泥黃畫面曝
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

台東健康嘉年華嗨翻市民廣場　上千人「FUN心醫起動」

台東成功警風雨前護送長者返家　展現為民服務精神

台南再登國際！燈會作品《靈動的目光》　抱回德國柏林設計金獎

飛越課本！台南140隊拚手擲機競賽　學生拋出科學力與創造力

廣三SOGO慶30週年！邀千人共享巨型蛋糕　民眾排隊換限量禮券

鳳凰逼近！馬太鞍溪區域紅色警　花蓮縣府籲非必要勿返家

不再亂轉傳！中嘉攜手台南志服中心　六週媒體識讀長輩結業登場

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

台東健康嘉年華嗨翻市民廣場　上千人「FUN心醫起動」

台東成功警風雨前護送長者返家　展現為民服務精神

台南再登國際！燈會作品《靈動的目光》　抱回德國柏林設計金獎

飛越課本！台南140隊拚手擲機競賽　學生拋出科學力與創造力

廣三SOGO慶30週年！邀千人共享巨型蛋糕　民眾排隊換限量禮券

鳳凰逼近！馬太鞍溪區域紅色警　花蓮縣府籲非必要勿返家

不再亂轉傳！中嘉攜手台南志服中心　六週媒體識讀長輩結業登場

鳳凰挾豪雨！瑞芳後火車站「水淹半個輪胎高」　警拉封鎖線管制

陳澤耀拍戲走光…曝馬來西亞監獄「超窒息」　準爸爸收楊祐寧驚喜

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

BMI不是胖瘦唯一指標　醫舉例「大谷翔平過重」沒人說他胖

全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

【泥水灌進街道】明利村災情曝！馬太鞍溪便道被暴漲溪水淹沒

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

溢流口遭沖刷下切　馬太鞍溪堰塞湖水位下降6.8公尺

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

展晟照明捐104萬救災器材！黃偉哲：為消防增添最強後盾

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

鳳凰來襲　警協助山區撤離確保安全

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍南消打撈上岸

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

防災會議徐榛蔚提3建言　賴清德允諾全力照顧

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

更多熱門

相關新聞

SOGO周慶GORE-TEX外套現省6900元

SOGO周慶GORE-TEX外套現省6900元

SOGO 38周年慶第二波11／12至11／17登場，鎖定入冬消費需求，各館主打冬衣、保暖寢具與美妝組合，搭配中國信託SOGO聯名卡最高14％回饋、APP滿額贈按摩器及行李箱，加上蠟筆小新卡友禮與來店禮。今年戶外保暖防水單品熱銷，二波推降溫熱門單品，忠孝館AIGLE GORE-TEX防水保暖外套現省近7,000元，復興館則主打齊全款式長靴下殺3折起。

「2025心靈影展」11/14秋紅谷登場

「2025心靈影展」11/14秋紅谷登場

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

粥店疑老鼠掉進鍋員工無立即處理　中市府將稽查

粥店疑老鼠掉進鍋員工無立即處理　中市府將稽查

關鍵字：

台中廣三SOGO週年慶百貨聖誕節

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面