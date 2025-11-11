廣三SOGO慶30週年！邀千人共享巨型蛋糕　民眾排隊換限量禮券

▲台中廣三SOGO迎來30週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中在地百貨廣三SOGO迎來30週年，業者今(11)日舉辦大型慶祝活動，邀請民眾參與。現場除了將分享長達2公尺的巨型蛋糕，也規劃表演節目，期望透過實體活動與消費者同慶，感謝長期支持。

為吸引人潮，業者今天也推出限量優惠。民眾只要持百貨APP完成註冊，就有機會兌換100元電子商品禮券，但名額僅限200名。當天現場也安排了在地幼兒園的太鼓隊與儀隊演出，為慶典增添熱鬧氣氛。

▲台中廣三SOGO迎來30週年，近期引進網路人氣蛋塔品牌進駐。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了單日慶祝，業者也接續推出消費回饋方案。自11月12日起至19日，會員在館內單筆消費滿3,000元或5,000元，可分別獲贈300點或600點會員點數。不過，該活動設有每日限量份數，平日各限量100份，週末則增加至300份，提醒消費者留意兌換時機。

此外，為佈局即將到來的聖誕節慶商機，業者也預告將推出高達7米的「極光聖誕樹」裝置藝術。在餐飲方面，近期也引進網路人氣蛋塔品牌進駐地下一樓美食街，盼以週年慶優惠、節慶裝置與新櫃位等多重策略，在年末的百貨零售戰中鞏固客源，持續帶動館內買氣。

▲台中廣三SOGO為30週年設置高達7米的「極光聖誕樹」裝置藝術。（圖／記者游瓊華翻攝）