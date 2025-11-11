「2025心靈影展」11/14秋紅谷登場　結合影像與永續

▲來賓共同為土地祝願，象徵人心與萬物的連結共振。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

由民間團體發起的「2025心靈影展」，今（11）日於台中舉行展前記者會，宣告影展將於明年11月14日在秋紅谷登場。影展以「無界之心～萬象・共舞」為主題，期望透過電影與對話，引導大眾探索內在，進而連結他人與世界。

影展策展團隊指出，活動結合「電影賞析、身心靈探索、永續生活」三元素，並融入國際「內在發展目標（IDGs）」精神，呼應聯合國永續發展目標。主辦單位也響應在地發起的「1111永續生活共好行動」，倡議「加1夥伴」精神，鼓勵每個人為世界多做一件溫柔而善意的事。策展人文蓓蓓表示：「當我們願意打開心的邊界，只要多一分覺察、多一句傾聽，改變就會發生。」

影展片單也呼應主題，開幕片選定經典科幻《E.T. 外星人》，探討跨越物種的理解與友誼。選片依單元分為「人與自己」、「人與他人」及「人與自然」，囊括《破地獄》、《鬼才之道》等國片，以及《荒野機器人》、《守護我們的星球》等關注環境的作品。閉幕片《交換禮物》則將以露天電影院形式放映，並邀請片中人物親臨現場與觀眾互動。

記者會現場透過「心連萬象・幸福祈願」儀式，結合環境紀錄片片段，邀請來賓共同為土地祝願，象徵人心與萬物的連結共振。為期十天的影展將規劃15場放映、超過30位影人座談及市集等活動，期望在台中打造一場結合影像藝術與社會關懷的心靈之旅。