　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

▲▼上海交通大學、上海交大。（圖／翻攝上海交大官網）

▲上海交通大學。（圖／翻攝上海交大官網）

記者陳冠宇／綜合報導

上海交通大學10月下旬發布2026年校本部博士研究生招生簡章，附帶學費標準一覽表。其中非全日制會計博士項目標價為一期高達78萬元（人民幣，下同；約合新台幣339.5元），不少人直呼「天價」，質疑聲浪此起彼落。

綜合陸媒報導，上海交通大學研究生招生辦公室工作人員回應，學費標準中的一期，時長一般為4到6年，具體時長由學院與導師確定，「學費明細需要諮詢相關學院，78萬元大多是學費。非全日制博士招生簡章要等明年才發，可以先參考去年的招生簡章。」

對於網友關注的學費是否能由企業報帳問題，該工作人員表示，如果是聯培項目，則相關費用可以報帳。

從該校公開學費表可見，非全日制專業博士項目收費普遍高於全日制。例如非全日制法律博士一期48萬元，非全日制工程博士一期20萬元，而非全日制會計博士以78萬元居首。相較之下，多數全日制學術型博士每年學費僅1萬元，差距懸殊。

▲▼上海交大學費標準。（圖／翻攝上海交大研究生招生網）

▲上海交大學費標準。（圖／翻攝上海交大研究生招生網）

事件引發大陸網友熱議，有人吐槽「鍍金專用電解槽」、「鍍金用的，現在很多職位要求有學歷，國企央企事業單位，很多人學歷不夠卡住」、「78萬是個門檻吧，對於有錢人來說只是數字而已」、「這不菲的費用，不是以培養人才為目的，純正的做生意賺錢」。

上海交通大學2026年博士研究生計劃招生規模5000名左右，其中校本部招生規模4000名左右。直博生（優秀應屆大學畢業生推薦免試讀博者）的基本學習年限為5年，其他博士生的基本學習年限為4年。

該校博士研究生的學習形式分為全日制和非全日制。學術學位博士研究生的學習形式一般為全日制（少量專項計劃除外），專業學位博士研究生的學習形式包括全日制和非全日制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大馬警長證實：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」
LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明
賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來
仙塔律師現身！　完妝亮相笑臉拒認罪
快訊／走山危機！蘇澳河水暴漲山壁滲水　急撤107人
驚見大量熊腳印！　札幌急宣布「圓山公園封閉兩週」
快訊／亞棒總發聲明：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

桂台論壇共創AI新機遇　潘賢掌：兩岸加強經濟合作是人間正道　

上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

漢堡王中國也被中資買下　成立合資公司注資3.5億擁83％股權

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

小獅子進房提供「叫醒服務」　趴床與住客互動...每日限量20間

廣西AI創新！晶片到AI翻譯眼鏡　台、陸前進東盟產業新鏈條

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋　醫曝危險成分

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

桂台論壇共創AI新機遇　潘賢掌：兩岸加強經濟合作是人間正道　

上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

漢堡王中國也被中資買下　成立合資公司注資3.5億擁83％股權

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

小獅子進房提供「叫醒服務」　趴床與住客互動...每日限量20間

廣西AI創新！晶片到AI翻譯眼鏡　台、陸前進東盟產業新鏈條

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋　醫曝危險成分

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

熱火威金斯「壓哨空接爆扣」絕殺騎士！　賈蘭德疑舊傷復發退場

坐台妹被舔臉逼做S自衛反擊！警喊：我沒差...要她「想清楚再告」

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

10噸重鋼卷滾落！拖板車出包　基隆港務局磚牆遭砸破慘況曝光

沒有上海兄弟！中信育樂：以台灣棒球發展為優先

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

大陸熱門新聞

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！1個月男友出軌了

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

防盜鈴故障！　老人「脫褲自清」超市員工：算了

陸女稱娃養了3個月「疑抱錯」　醫竟回：有可能

陸女成「冷凍人」　老公3年就交新女友

繼「斬首高市」說　陸大使館再嗆：阻撓統一只會「引火燒身」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

小獅子進房提供「叫醒服務」 趴床與住客互動...每日限量20間

63kg小學生尿酸飆到440！醫生：太常補身體

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議 陸：性質和影響極其惡劣

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

漢堡王中國也被中資買下 成立合資公司注資3.5億擁83％股權

更多熱門

相關新聞

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

台中朝陽科技大學一名20歲李姓大二生，因家境清寒，原想辦休學提早入伍，退伍後工作賺錢，卻疑因繳不出1萬8千元的學雜費無法完成程序，隔日竟選擇結束生命，事件引發爭議，不少人將矛頭指向學校。但就有學生跳出來發聲「把錯全推給學校不公平」，認為真正的問題是制度僵化與資訊封閉，讓弱勢生錯失補助機會。

男大生繳不學費墜樓亡　市府：有一個弟弟半工半讀

男大生繳不學費墜樓亡　市府：有一個弟弟半工半讀

孝孫為1.8萬學費走絕路　外婆拒收畢業證書

孝孫為1.8萬學費走絕路　外婆拒收畢業證書

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

陳順詳公益賽狂轟52分！

陳順詳公益賽狂轟52分！

關鍵字：

上海交大學費

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面