上海交大驚現340萬天價學費！　網揶揄：鍍金專用電解槽

▲上海交通大學。（圖／翻攝上海交大官網）

記者陳冠宇／綜合報導

上海交通大學10月下旬發布2026年校本部博士研究生招生簡章，附帶學費標準一覽表。其中非全日制會計博士項目標價為一期高達78萬元（人民幣，下同；約合新台幣339.5元），不少人直呼「天價」，質疑聲浪此起彼落。

綜合陸媒報導，上海交通大學研究生招生辦公室工作人員回應，學費標準中的一期，時長一般為4到6年，具體時長由學院與導師確定，「學費明細需要諮詢相關學院，78萬元大多是學費。非全日制博士招生簡章要等明年才發，可以先參考去年的招生簡章。」

對於網友關注的學費是否能由企業報帳問題，該工作人員表示，如果是聯培項目，則相關費用可以報帳。

從該校公開學費表可見，非全日制專業博士項目收費普遍高於全日制。例如非全日制法律博士一期48萬元，非全日制工程博士一期20萬元，而非全日制會計博士以78萬元居首。相較之下，多數全日制學術型博士每年學費僅1萬元，差距懸殊。

▲上海交大學費標準。（圖／翻攝上海交大研究生招生網）

事件引發大陸網友熱議，有人吐槽「鍍金專用電解槽」、「鍍金用的，現在很多職位要求有學歷，國企央企事業單位，很多人學歷不夠卡住」、「78萬是個門檻吧，對於有錢人來說只是數字而已」、「這不菲的費用，不是以培養人才為目的，純正的做生意賺錢」。

上海交通大學2026年博士研究生計劃招生規模5000名左右，其中校本部招生規模4000名左右。直博生（優秀應屆大學畢業生推薦免試讀博者）的基本學習年限為5年，其他博士生的基本學習年限為4年。

該校博士研究生的學習形式分為全日制和非全日制。學術學位博士研究生的學習形式一般為全日制（少量專項計劃除外），專業學位博士研究生的學習形式包括全日制和非全日制。