社會 社會焦點 保障人權

「小孩都沒了」孝孫為1.8萬學費輕生　嬤控校方冷血拒收畢業證書

▲(馬賽克版)校園霸凌,校園暴力,教室,。（圖／AI生成）

▲台中朝陽科技大學一名20歲李姓大二生在9月30日前往學校辦理休學未果後，隔日竟輕生，讓家屬悲痛欲絕。（非當事人，圖／AI生成）

記者游瓊華／台中報導

台中朝陽科技大學一名20歲李姓大二生，因家境清寒，原想辦休學提早入伍，退伍後工作賺錢，卻疑因繳不出1萬8千元的學雜費無法完成程序，隔日竟選擇結束生命，留下悲痛的家人。校方得知消息震驚不已，欲發給李生榮譽畢業證書，但遭李生外婆拒絕。李生外婆怒控校方在孫子死後才說可以補助學費，根本是在家屬傷口上灑鹽。

校方則透露，李生本學期出席率極低，導師就曾建議他與諮商老師聊聊，但他當時拒絕，加上申請休學當日承辦人員未察覺異狀，對於發生憾事也相當遺憾。

▲朝陽,學費單,男大生。（圖／民眾提供）

▲因已開學三周，李生依規定需繳交三分之一學雜費，金額為1萬8662元。（圖／民眾提供）

李家外公、外婆都領有中低收入補助，外婆泣訴，孫子身世坎坷，幼時父母不在身邊，由祖父母帶大，國一時祖父母相繼過世，才與弟弟轉由他們照顧，但孫子從小就非常懂事，上大學後為了補貼家計，白天上課，晚上到加油站打工，只是蠟燭兩頭燒讓他難兼顧學業，加上若想找正職工作需先服完兵役，才決定先辦休學。

9月30日李生獨自到學校辦理休學，卻被告知因已開學三周，依規定需繳交三分之一學雜費，金額為1萬8662元。外婆說，孫子回家後心情極度鬱悶，當時她還安慰孫子就直接退學好了，未料竟成祖孫最後對話。李生聽完後便獨自外出，從此再也沒回家。

隔天清晨，兩老接到警方通知的噩耗，才驚覺孫子已走上絕路。家屬在李生的手機裡發現他留下的最後訊息：「給大家添麻煩了，對不起。」他甚至交代家人，可以把他的手機和帳號賣掉換錢。字字句句都為家人著想，讓外公外婆悲痛欲絕。

外婆悲憤指控，校方上學期曾協助孫子申請學雜費減免，明知其家境狀況，當天卻無人告知他有其他補助管道，卻要他拿出1.8萬才能休學，導致悲劇發生。她怒轟：「小孩都沒了，校方才來說可以申請補助，還要頒發榮譽畢業證書，這一切都太諷刺了！」

對此，校方深表遺憾與哀痛，並提出澄清，指出李生於9月30日到校辦理休學時，承辦人員並未察覺他有任何異狀，李生本人也未主動提出經濟困難，因此錯失了第一時間協助的機會。校方強調，依據教育部規定，開學後辦理休學需繳納部分學費，並非校方額外收取；若在開學前辦理，則無需繳費。

校方進一步說明，李生一年級下學期曾由導師協助申請學雜費減免，但本學期他並未提出申請，因此校方的系統中看不到他的中低收身分。事實上，學校設有急難扶助金、學雜費減免、分期繳納、助學貸款及生活助學金等多重管道，「只要學生有困難提出來，學校一定會幫忙解決。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

