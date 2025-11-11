颱風天衝漢寶濕地！釣客突意識不清　海巡消防徒步2公里救援

▲彰化消防及海巡聯手將意識不清釣客救回一命。（圖／消防提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風外圍環流發威，全台嚴加戒備！彰化地區不僅被列為強風橙色警戒區，今（11）日上午更傳出意外。一名年約60歲的男性釣客，無視颱風警報前往芳苑鄉漢寶濕地，在離岸2公里處疑似釣魚，未料身體不舒服、意識不清。警消人員在強風中與時間賽跑，徒步跋涉穿越濕地，成功將患者救回送醫。

儘管氣象署持續發布颱風警報，警告沿海可能出現3至5米的浪高與長浪，彰化地區更因東北風明顯偏強，恐出現11級陣風，並發布橙色燈號，仍有民眾冒險前往海邊。

上午9時36分，彰化縣消防局接獲報案，指漢寶濕地某漁場外有一名釣客需要救援。局內立即派遣漢寶及鹿港分隊，出動2輛消防車、1艘船艇、2輛救護車，共6名消防人員火速趕往現場。

救援隊伍於9時51分抵達，卻面臨嚴峻挑戰。患者受困位置離岸邊遙遠，船艇無法靠近，現場指揮官、漢寶分隊長劉建良當機立斷，組成一支聯合救援小組，由2名消防員、海巡人員以及熟悉當地地形的熱心釣客，攜帶救援裝備，直接涉水徒步，深入濕地。

救援人員在強風中，於泥濘濕滑的環境艱難前行，終於成功救回男子，合力以擔架將患者搬運回岸邊。在岸邊待命的鹿港救護車隨即接手，火速將患者送往醫院救治。相關單位也再次呼籲民眾，颱風期間應避免前往海邊、濕地等危險區域，以免發生憾事。