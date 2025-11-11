　
社會 社會焦點 保障人權

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

▲桃園放颱風假引熱議　

▲市長張善政在宣布是否要放颱風假前，與幕僚討論到最後一刻。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

鳳凰颱風來襲，桃園市於昨日晚間宣布11日全市停班停課，出現北北基桃放颱風假罕見不同調，引發網路熱議。市府幕僚強調，張善政的決策邏輯一直很清楚，根據客觀數據，做出對市民安全最有保障的判斷，「就是理工男的正常發揮！」張善政以科學數據為依據，不受外界輿論左右，擔心被罵或想要討好，都不是考量的重點。

市府幕僚說，這次颱風預報「桃園沿海風力明顯高於鄰近新竹與新北2個級數，且晚間觀測值又持續攀升、顯示風勢呈持續增強態勢，考量非暑假期間，分區放假牽連甚廣」，維持一貫「理工男」以科學數據為依據性格，宣布全市放假。

又，張善政在宣布是否要放颱風假前，與幕僚討論到最後一刻，逐項檢視最新氣象數值，綜合考量兩份預報，從復興山區雨量達標，沿海四區則是平均風力已達7級、陣風超過11級，關鍵的平地與台地的預報也普遍逼近停班停課門檻的9級，還有：這樣的風力變化不是局部現象，而是整個桃園市都處於風勢加速、變化難測的狀態中！

除了科學數據，張善政也納入生活面考量，包括跨區通勤人口眾多、家長臨時照護子女的困難，以及整體交通安全風險，綜合各項因素後，最終拍板全市停班停課。幕僚指出，與7月初丹娜絲颱風採分區停班停課的情況不同，當時平地風力距離達標仍有一段距離，加上適逢暑假，對學童與家長影響相對有限。

市長張善政臉書宣布這次放颱風假，網友留言：「不愧是科技市長，完全快狠準直接宣佈放假！感謝您的考量」、「市長處理事情明確給市民有心理準備，依照氣象局颱風預測，考量市民出門上班、孩子上學的安全，宣佈放假，給家長鬆了一口氣，感謝市長體恤民情！」、「市長好，相信您一定有親自看過或了解每一個市民上次的留言與心聲，有小朋友的家長接送的危險及不便，及老師可能在不同區域不能來上課，但學生卻要上學的窘境，真的感謝您～」…

11/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰桃園颱風假幕僚理工男張善政　

