快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰持續減弱將變輕颱！中度颱風鳳凰進逼，中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上颱風警報。氣象署預報員賴欣國指出，最快今晚、周三清晨暴風圈有機會碰觸陸地，預估周三下午到晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四清晨前後出海。

陸上警戒：高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：臺灣海峽北部、臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署提到，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，鳳凰颱風今可能減弱為輕颱，白天朝北慢慢轉北北東移動，北上速度比較慢一些，每小時大約10公里。

賴欣國說，預估鳳凰今晚至周三晨，暴風圈有機會觸陸，周三下午到晚間可能登陸南台灣，以高屏機率較大，登陸時應該是輕颱下限強度；預估穿過台灣會減弱為熱帶低壓，或穿過台灣到東半部外海變熱帶低壓，最快周四清晨前後出海。

氣象署表示，周二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其大台北山區、東半部有局部豪雨等級以上發生的機率；周三隨颱風接近，中南部也有大雨或局部豪雨；周四颱風減弱並逐漸遠離，除北部仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。