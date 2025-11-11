　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲最新颱風動態。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

鳳凰持續減弱將變輕颱！中度颱風鳳凰進逼，中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上颱風警報。氣象署預報員賴欣國指出，最快今晚、周三清晨暴風圈有機會碰觸陸地，預估周三下午到晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四清晨前後出海。

陸上警戒：高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：臺灣海峽北部、臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象署提到，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，鳳凰颱風今可能減弱為輕颱，白天朝北慢慢轉北北東移動，北上速度比較慢一些，每小時大約10公里。

賴欣國說，預估鳳凰今晚至周三晨，暴風圈有機會觸陸，周三下午到晚間可能登陸南台灣，以高屏機率較大，登陸時應該是輕颱下限強度；預估穿過台灣會減弱為熱帶低壓，或穿過台灣到東半部外海變熱帶低壓，最快周四清晨前後出海。

氣象署表示，周二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其大台北山區、東半部有局部豪雨等級以上發生的機率；周三隨颱風接近，中南部也有大雨或局部豪雨；周四颱風減弱並逐漸遠離，除北部仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸
快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準
政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲
快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

大樂透頭獎上看6.2億　4生肖鴻運總是當頭

「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

彰化出現「性感正妹」大看板！　本尊出面身分有來頭

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

台大大氣系學生「校譽颱風假」　校友主播笑：已輸一半

日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

大樂透頭獎上看6.2億　4生肖鴻運總是當頭

「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

彰化出現「性感正妹」大看板！　本尊出面身分有來頭

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

台大大氣系學生「校譽颱風假」　校友主播笑：已輸一半

日月潭魚虎數量大減「今年電撈僅900尾」　縣府曝可能有新魚王

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

大樂透頭獎上看6.2億　4生肖鴻運總是當頭

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

彰化出現「性感正妹」大看板！　本尊出面身分有來頭

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！

颱風假北北基桃不同步　網灌爆市長臉書

更多熱門

相關新聞

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

氣象專家林得恩提醒，今日共伴效應將會最為明顯！今日受東北季風及颱風外圍環流雙重影響，尤其是在迎風面東北部的共伴效應將會最為明顯。

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面