印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷　全國多地區宣布進入高度警戒

Massive BOMB BLAST outside Red Fort in Delhi: Several dead, India on high Alert | SEE VISUALS



Multiple cars blasted at metro station, terrorist attack suspected. pic.twitter.com/n12dpEA5Ou — The Tatva (@thetatvaindia) November 10, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

印度首都新德里的知名歷史建築紅堡（Red Fort）附近10日晚間發生汽車爆炸事件，目前已造成至少8人死亡、11人受傷。

根據路透社報導，印度警方發言人桑傑（Sanjay Tyagi）表示，詳細爆炸原因仍在調查中。此外，爆炸事件發生後，印度金融中心孟買、北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）等，多邦均宣布進入高度戒備狀態。

德里紅堡位於德里舊城區，是17世紀蒙兀兒帝國時期的要塞，自沙賈汗皇帝時代開始，蒙兀兒首都自阿格拉遷址於此，並將此地作為皇宮，如今是當地知名的觀光景點。

▼印度知名地標紅堡附近10日晚間發生爆炸。（圖／翻攝自X）