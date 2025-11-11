砸795萬為愛妻裝潢卻地爛壁癌　侯昌明告裝修公司獲賠百萬

▲藝人侯昌明為愛妻裝潢豪宅圓夢卻發生工程糾紛，告贏業者獲賠130萬餘元。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

記者黃哲民／台北報導

藝人侯昌明2023年為愛妻重新裝潢自家億元豪宅，卻跟廠商發生工期延誤、施工品質不如預期等糾紛，廠商提告要求侯支付尾款與稅費共230萬餘元，侯反告廠商求償修復與罰款合計589萬餘元，台北地院審理認為裝潢瑕疵確實過大，細算雙方求償金額抵銷後，判廠商須賠侯130萬餘元，可上訴。

侯昌明在電視圈主持綜藝與談話節目多年，以一毛不拔的節儉作風著稱，常被笑稱鐵公雞，他對家人也是1個錢打20個結、屢被老婆罵小氣，但為實現愛妻「擁有夢幻大廚房」心願，2023年決定把住了幾年的內湖億元豪宅，打掉全部內裝重新裝潢。

他委託1家走高檔路線，標榜「以誠立信」、「以精立築」的裝修公司規劃設計，審圖滿意後，2023年1月簽約施工，工程總價795萬元，約定同年7月20日完工，侯帶家人搬出去等圓夢，不料到隔年2024年1月才完工。

▲侯昌明妻子曾雅蘭想「擁有夢幻大廚房」，老公砸近千萬元為她裝潢億元豪宅圓夢。（圖／翻攝自Facebook／曾雅蘭）

期間侯昌明覺得租屋花費過重，為減輕損失，2023年9月上旬帶家人先搬回屋內，與業者互責遲延完工原因，加上侯不滿施工品質不如預期目標、業者擺爛不改善，交涉過程又使愛妻身心症狀加重，引爆侯與業者對簿公堂戰火。

業者指侯昌明不斷變更、追加工程，包括自行委託其他廠商進口廚具，在預定完工日後1個月才抵台，全部追加工程同年9月做完，侯隨即入住，卻僅付709萬餘元工程款、拖延1年多不結算尾款，因此提告向侯索討設計費餘款、工程尾款、追加工程款，以及這些費用計算的5%營業稅，共230萬餘元。

侯昌明反駁指出，業者口頭允諾他已付16萬元設計費轉為工程款，且沒給他3D設計圖，不該索討設計費餘款，侯更稱並無對方所稱的追加工程，反而是對方留下眾多裝修瑕疵沒改善，尚未實質完工驗收，且依法5%營業稅內含於定價，怎能額外要求。

法官審理認定業者沒允諾吸收設計費轉為工程款，所謂3D設計圖也未列入雙方合約，侯昌明該付設計費餘款25萬餘元，且侯誤解「完工驗收」與「瑕疵修補」區別，侯搬回屋子滿14天後，代表已可供人居住使用，依約「視同驗收」，至於裝修品質瑕疵，屬於修補或請求減少價金的問題。

法官認定侯昌明應付工程尾款85萬餘元，外加有單據與對話為證、依侯昌明妻子指示追加製作的鐵件工程款23萬餘元，但業者外加5%營業稅的要求確實無理，計算後，業者共可求償135萬餘元。

不過法官指出，本件業者裝潢瑕疵確實不輕，經侯昌明自行委託台灣住宅品質消費者保護協會測試鑑定，主、客浴室地板防水層施工錯誤及破損，導致水流蔓延到主臥室與男孩房地面，造成木地板腐爛翹曲、牆面發霉長壁癌。

甚至測試當天，侯家正下方鄰居來反映浴室天花板滴水、長出鐘乳石形成壁癌。

此外，侯家屋內客餐廳、女孩房與男孩房更衣間木地板銜接拼接處，經雷射水平儀測量，有變形翹曲、每片板材高低落差約4到5mm的瑕疵，餐廳靠近玄關、客廳的木地板，行走踩踏有異音，主因是泥作墊高的整平層施工不慎所致。

若再加上油漆塗料黏度過高、過低，噴塗過量或距離過近，以及夾雜油漬水分，造成屋內油漆工程出現表面凹凸不平、橘皮、氣孔或垂流等瑕疵，法官認定侯昌明連同修繕樓下鄰居漏水費用，可求償244萬餘元。

業者抗辯住宅消保會是侯昌明找的、專業性與公正性存疑。法官指該會是行政院公告的全國性專業型消保團體、辦妥法人登記，詳盡函覆本案鑑定人資歷證照與鑑定方式，雖不是法院囑託鑑定，但內容具體明確，可以採信，且這筆21萬餘元鑑定費，應由業者出。

至於侯昌明主張業者逾期完工罰款212萬餘元，法官認為侯夫妻追加工程耗時、本身有責任，侯主張另找廠商修繕拆裝與全家短期租屋住旅館花費共58萬餘元，法官逐一核對，也認為非必要，沒准許這2筆錢。

計算後，侯昌明共可求償265萬餘元，抵銷應付業者費用，法官判決業者還須賠償侯昌明130萬9530元，可上訴。