火燒員工肛門+甩棍狠抽奪命　博弈惡煞出庭「多次轉頭笑」原因曝

▲主嫌彭男，疑因看到家屬帶著孩子，庭間多次轉頭朝庭外微笑、擠眉弄眼。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市彭姓男子經營博弈，去年11月間夥同邱姓男子，涉嫌以打火機燒肛門，並用膠帶綑綁、甩棍毆打，活活將饒姓員工凌虐致死。台中地院今天（10日）開庭，檢察官傳喚饒男的王姓女友出庭遠端作證，王女回想男友被虐過程，一度泣不成聲；另一方面，作為主嫌出庭的彭男，疑因發現家屬帶著1名疑似其女兒的女娃，庭間多次轉頭朝庭外微笑、擠眉弄眼，與王女形成兩個世界。

本案由審判長簡芳潔，法官蕭孝如、詹雅庭，組成合議庭審理，檢察官今天原聲請3名證人作證，但僅有死者饒男的王姓女友1人報到，於遠距離勘驗法庭開庭；主嫌彭男（33歲）、共犯邱男均出庭。

王女證稱，她與饒男（25歲）交往約半年，知道主嫌彭男從事博弈，饒男替彭男工作，但案前沒見過彭男及同夥邱男。案發當日，饒男跟她說要找老闆（彭男）預支薪水，請她開車載他至招待所找彭男，她便開車帶他前往。

到了招待所後，饒男先行進入屋內，她則在車上等人，約半小時過後，邱男帶著饒男出來找她，要她一起進屋；進屋後彭男問她「知不知道饒男有沒有喝咖啡（毒品）？」她回答沒有，接著不知為何，就聽到彭男說了一句「饒男在騙我！」，隨後看到彭男拿出甩棍朝饒男猛打，至少打了數十下。

▲王女說，看到彭男拿出甩棍朝饒男猛打，至少打了數十下。圖為彭男。（圖／翻攝臉書）



王女說，彭男再將甩棍遞給邱男，指使邱繼續打饒男，並用打火機、膠帶、手銬使用在饒男身上，甚至餵毒，她不忍看男友被凌虐，並未完整看到整個過程，待了1個多小時之後，彭男要求她離開，於是她就離去。另外，當時不只彭、邱在場，還有其他人，但她都不認識。

此時檢察官詢問，當時或離開後，有沒有想過要報警？王女聽聞開始啜泣，無法回答，隨後麥克風開始傳來陣陣哭聲（本庭為遠端問訊），整整哭了3分多鐘，情緒難以平復，最後好不容易才擠出回答「沒有，我感到害怕」。

在王女陳述過程中，彭男不顧自己正在出庭，多次轉過頭朝著法庭門外面露笑容，記者原不知原因，法庭結束後走出庭外，才發現原來是有疑似彭男的家屬抱著嬰兒，在庭外陪同彭男出庭。

審理尾聲，邱男的辯護律師許秉燁進行反詰問，詢問王女是否能夠當場指認邱男是何人？王女則透過鏡頭，順利指認出邱男；對於王女證詞，彭、邱2名被告均無意見，2人律師則稱將具狀表示；審判長再向王女確認相關證詞，最後諭知下次開庭時間為12月。

全案發生於去年11月23日23時許，檢警調查，饒男在彭男招待所內，遭彭等人逼迫脫去內褲，並且雙手、雙腳被手銬銬住，眾人隨即以甩棍毆打全身多處，打火機燒頭髮、耳朵以及肛門，再持膠帶纏繞手臂跟肚子，朝小指以及拇指毆打，再持剪刀刺向四肢，並逼迫饒男服用K他命、毒咖啡包等行為，造成饒男休克，彭等人將其送往童綜合醫院，到院時饒男已經死亡。

台中地檢署今年3月偵結，認定彭男等人涉犯毒品危害防制條例之脅迫他人施用毒品、凌虐傷害致死等罪，依法起訴。