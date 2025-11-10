　
社會 社會焦點 保障人權

國中女整晚不回家！　遭男網友拐進摩鐵嘗禁果

▲蔡男約國中女網友上摩鐵。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蔡男約國中女網友上摩鐵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

台中市蔡姓男子2024年透過線上遊戲認識一名國中女網友，明知對方未成年，卻還將她約到汽車旅館發生關係。少女父母因女兒徹夜未歸報警尋人，最終在娃娃機店發現兩人。少女與蔡男發生關係，法院一、二審均認定蔡男違反《刑法》妨害性自主罪，判處3年4月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，蔡男2024年3月透過網路遊戲「WEPLAY」認識年僅13歲、就讀國中的少女。兩人多次互動後，蔡男明知對方未滿16歲仍起色心，於同年6月邀少女至台中市某汽車旅館發生關係。

少女父母在女兒失聯一夜後四處尋找，直到隔天清晨才在住家附近的娃娃機店發現蔡男與少女。少女被帶往醫院驗傷後，坦承與蔡男合意發生性關係。少女父母憤而報警提告，蔡男被依妨害性自主罪起訴。

蔡男事後寫下悔過書向少女與家屬道歉，但台中地方法院審理時，雙方未達成和解。法官考量蔡男領有身心障礙證明，仍認其行為嚴重侵害未成年被害人身心，判刑3年4月。蔡男不服判決，上訴至高等法院。

二審期間，蔡男提出30萬元與少女家屬和解，但後續辯稱祖母遭人詐騙34萬餘元，才未給付賠償金。二審法官認為，蔡男並未與少女家屬達成和解，少女實際上未獲蔡男任何補償，在客觀上並未引起一般同情之處，因此駁回上訴，維持原判。全案仍可上訴。

11/07 全台詐欺最新數據

