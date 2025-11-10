「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

▲何姓女子多次以少找錢為由，詐得現金。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

長相清秀的38歲何姓女子，長期以「少找500元」騙遍雙北店家。從2013年起，她多次以「藏鈔再喊少找」手法詐取現金，近年更頻繁犯案，日前她跑到士林區某鍋物店以同樣詐術再行騙挨告。士院依詐欺取財罪判拘役30日，可易科罰金，並沒收500元贓款。

何姓女子今年1月30日下午到士林區「鍋老師台式國民鍋」購買190元外帶鍋物，支付1,000元紙鈔後，店員找回500元、100元及50元零錢。她趁對方轉身空檔，將那張500元紙鈔迅速藏入口袋，隨即謊稱「妳剛剛少找500元」，店員信以為真又補給一張。事後店家對帳短少，調閱監視器才揭穿詐術，全程過程清晰可見，警方隨即將人查獲。

據悉，何女自2013年起犯案，手法幾乎如出一轍，專挑現金交易的麵店、超商、小吃攤下手，金額幾乎固定500元。

2023年她在文山區「古早味小吃店」詐500元，又於全家超商偷熱狗再騙40元，被判拘役12日、緩刑2年；2024年間又在文山麵店、松山餐館各詐500元，分別被判2月徒刑與拘役5日。

▼詐騙甜心五百姐重出江湖，以同樣手法詐騙士林火鍋店。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

「500姐」曾因外貌甜美、神似女星，登上媒體版面，以「甜美女神臉詐騙500元」為題掀起熱議，然而多年過去，她仍以同樣手法再行騙，但已不復昔日清秀模樣，神情憔悴、臉色暗沉已判若兩人。

士林地院指出，何女為圖私利屢次以詐術取財，行為惡性重大。雖詐得金額僅500元，但犯後不思悔改、累犯不止，過去多次輕判或緩刑顯未能警惕；法官考量其健康及經濟狀況，仍判拘役30日，可易科罰金，並沒收500元犯罪所得，以示警惕。