　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

任林教育基金會「人生自傳書成果展」！200人見證生命書寫的力量

▲▼ 。（圖／）

▲任林教育基金會於11月8日假台北凱薩大飯店舉辦「2025人生自傳書成果展-陪伴，讓時光有了名字」。活動現場匯聚近200位長者、陪寫員與民眾共同見證生命書寫的力量。公共電視董事長胡元輝（前排右四）、台北市家庭教育中心主任官月蘭（前排右三）、實踐大學兒家系暨第三人生大學主任李孟芬教授（前排右六）及眾多嘉賓齊聚，高舉「陪伴讓時光有了名字」、「每一頁都是我生命的禮物」等手牌合影，象徵這場跨世代共學與情感連結的行動，讓時間被看見、讓生命被聽見。（圖／任林教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

在台灣即將邁入超高齡社會的關鍵時刻，任林教育基金會於11月8日假凱薩大飯店三樓凱薩廳舉辦「2025人生自傳書成果展」，以「陪伴，讓時光有了名字」為主題，向社會呈現一場關於熟齡生命價值、代間情感連結與文化傳承的深刻行動。

現場不見喧騰，而是以沉靜、細膩而光亮的方式，讓12位熟齡書寫者的生命故事安靜展開。每一本自傳書，既是個人記憶的收藏，也是一段家族、社會與時代的共筆，象徵著台灣在面對高齡化挑戰時，選擇以「尊嚴與陪伴」作為最核心的回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲88歲的「芭比娃娃奶奶」胡素貞（左二）透過任林教育基金會的「人生自傳書陪寫計畫」，在陪寫員王百珈（右一）的1對1陪伴下完成自傳書，將與先生共同創辦娃娃工廠、經營家庭、養育子女的生命歷程化為溫柔文字。這份熟齡書寫不只是回顧人生，更開啟了代間理解與家庭關係修復的契機。

以愛與覺察，開創熟齡敘事新典範

任林教育基金會自2001年成立以來，秉持「愛、覺察、陪伴、成長」的核心精神，持續推動熟齡生命敘事的創新形式。

基金會董事長王進財表示：「任林傳承任兆璋修女與林美智老師的愛與智慧，持續在台灣推動心靈陪伴與家庭情緒教育的實踐。每一位熟齡者都值得被看見。當我們陪伴他人書寫時，其實也在學習如何更深地愛與被愛。」這席話，在展覽的作品與分享中，得到了最具體、最溫柔的印證。

▲▼ 。（圖／）

▲80歲書寫者梁正南（右三）與賢內助黃玉英（右二）攜手走過金婚歲月，在任林教育基金會的陪寫員協助下完成自傳書《八秩回顧》，將一生奉獻公職與家庭的心路歷程留下珍貴記錄。當天家族成員齊聚成果展現場獻花祝賀，為梁先生喝采，也見證書寫帶來的家庭凝聚與跨世代感動。

每一段故事，都是一部台灣生命史

展場中展示的12本自傳書，各具風格，映照出作者的生命氣質。

80歲的梁正南先生以近百頁、四萬多字完成《八秩回顧》，從農家子弟到警大人事主任，他說：「書寫讓我重新看見自己，學會放下恩怨，終於能用欣賞的眼光看自己。」這句話引發現場民眾深深共鳴。

88歲的胡素貞女士，被親切稱為「芭比娃娃楊奶奶」，她帶來昔日自家娃娃工廠的柔膚作品，與娟秀手寫文字並陳。她說：「我這一生做的，就是讓孩子抱在手上的娃娃是柔軟的。」如今，她以同樣的柔軟，托起自己的人生。

另一位書寫者李惠玲女士，運用AI影像、紙雕藝術與家族敘事，將科技與情感融合成跨世代的「愛的禮物」，提醒社會：熟齡不等於停滯，熟齡也能擁抱創新與未來。

▲▼ 。（圖／）

▲育成社會福利基金會董事長賴豐福（左一）代表主辦單位，向本屆三位參展書寫者李惠玲（左二）、簡嘉儀（右二）、葉文畬（右一）獻花致意。三位作者結合AI影像、紙雕藝術、照片、繪畫等多元形式進行生命故事創作，展現熟齡書寫的創新樣貌與情感深度，也體現任林教育基金會推動「人生自傳書陪寫計畫」的精神——讓每個世代都能用文字與陪伴，重新連結自己與世界。

陪伴，是最深的書寫

成果展不只展出作品，更展現陪伴的力量。

苗栗的李玉春完成一本後仍意猶未盡，自費續寫第二冊；她說：「原來我不是為了寫書，是為了把愛說清楚。」
台中的葉文畬形容書寫過程是「時光寶盒」：「很多以為忘了的，其實都躲在心裡，等我去叫醒。」

陪寫員與書寫者之間的真摯情誼，更讓人動容。鍾媽媽在喪偶後沉寂許久，透過陪寫重新開口笑，女兒鍾文綺含淚說：「看到媽媽講話、眼睛發亮，我知道她回來了。」

而楊奶奶的兒子楊慎莊也在現場發言：「陪媽媽寫書這段時間，我發現有些話她願意對陪寫員說，卻說不出口給我們聽。那不是疏離，而是一種被理解的安全感。」鍾媽媽的女兒鍾文綺笑著補充：「媽媽的故事我聽過八百遍，但只有受過訓練的陪寫員，能讓她講到最深處，也讓我第一次重新聽見她。」

這些兒女的視角，正凸顯任林陪寫服務的差異化——在親子關係難以直接對話的時代，陪寫員成為「第三者的橋樑」，幫助家庭重新看見彼此。

▲▼ 。（圖／）

▲來自台東豐年社區、73歲的吳明撰大姊，以堅毅笑容分享：「我要把「人生自傳書陪寫」帶回社區服務！」吳明撰於課程期間不僅全勤，清晨三點起床做壽司、搭首班火車北上，只為完成自己的生命故事。那份不懼年齡、不畏距離的生命韌性，成為現場最亮、也最溫柔的一道光。讓這份書寫與愛的種子種進土地，讓它萌芽、茁壯。

書寫，是心理復原與文化保存的力量

台灣正快速邁入高齡社會，然而高齡不應等同於失能與孤單。根據衛福部研究，老年憂鬱症盛行率達21%，而書寫與社會參與被證實能顯著降低熟齡者的孤獨感。

任林教育基金會自2023年底啟動「人生自傳書—熟齡陪寫計畫」以來，三年間已在全台六個縣市推動服務，陪伴352位長者完成生命書寫，並培育近百位專業陪寫員。根據SROI（社會影響力投資報酬）分析結果顯示，每投入1元，即可創造5.41元的社會價值。這項成果不僅實現了基金會在2022年推廣之初所立下「三年陪伴200位長者、培育60位陪寫員」的承諾，更具體證明——陪伴書寫是一項能促進心理復原與社區連結的公共工程。

公共電視董事長胡元輝於致詞中指出：「任林的陪寫員機制，是讓生命書寫成為社會共創的關鍵。原本私密的自傳，在陪伴的過程裡成為一種社會參與，讓長者重新形塑自己與世界的關係。」他也說：「任林不是在教人寫書，而是在教人怎麼看待自己的一生。當生命願意被書寫，就會發光。」

這段發言，呼應了陪寫服務在代間理解中的深層意義：陪寫員不只是記錄者，更是讓家庭重啟傾聽與共感的媒介。

 ▲▼ 。（圖／）

▲▼第二屆「人生自傳書成果展」現場展出12位書寫者的作品，每一個展位都由書寫者與陪寫員共同精心布置——有的擺放老照片與家傳物件，有的融合AI影像、紙雕藝術或音樂創作，彷彿一朵朵綻放於時光裡的花。這些展區不僅展示書本，更展示生命：每一頁都承載記憶的重量與溫度，正如每個人豐富而獨特的故事，開出了屬於自己的花。

▲▼ 。（圖／）

從陪伴出發，繼續縱深前行

任林教育基金會執行長林嘉慧表示：「我們陪伴長者書寫，不是為了留下故事，而是讓他們在被理解中重新感受到愛與連結。未來，我們會持續推動陪寫制度的在地化與專業化，讓更多社區長者在陪伴中活出力量。」

展覽尾聲播放了一段回顧影片，記錄三年來的足跡與笑淚。林嘉慧邀請現場嘉賓：「親愛的朋友，讓我們懷抱初心，為這份「陪伴的行動」繼續前行，讓時間被看見，讓生命被聽見。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
強拍全裸片　10少女被逼下海
三上悠亞來台加盟啦啦隊　應援場數曝
台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝
日本拉麵店慘遭熊襲擊！店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作
快訊／黃明志律師代發聲！　「我是無辜的」：謝侑芯的死與我無關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她不解領1萬「到底能幹嘛？」　一票都喊：可以給我

鳳凰明發陸警！氣象署曝首波警戒範圍　「3地區」放颱風假機率最高

西門町看電影「男瞇眼狂吸」詭異抖動！內行驚：像喪屍煙彈

他疏忽1舉動「牙痛噴3萬」 大票人點頭：可清出一堆剩菜

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

快訊／6縣市豪大雨特報！鳳凰外圍環流影響　雙北防瞬間雨勢

任林教育基金會「人生自傳書成果展」！200人見證生命書寫的力量

高雄規模5.3地震「震央活動頻繁」　氣象署：為獨立事件

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

她不解領1萬「到底能幹嘛？」　一票都喊：可以給我

鳳凰明發陸警！氣象署曝首波警戒範圍　「3地區」放颱風假機率最高

西門町看電影「男瞇眼狂吸」詭異抖動！內行驚：像喪屍煙彈

他疏忽1舉動「牙痛噴3萬」 大票人點頭：可清出一堆剩菜

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

快訊／6縣市豪大雨特報！鳳凰外圍環流影響　雙北防瞬間雨勢

任林教育基金會「人生自傳書成果展」！200人見證生命書寫的力量

高雄規模5.3地震「震央活動頻繁」　氣象署：為獨立事件

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明

王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

她不解領1萬「到底能幹嘛？」　一票都喊：可以給我

彰化母女雙亡時間點曝　家人難接受...鄰居也不解：她們感情融洽

只為發布戒嚴！尹錫悅遭特檢組以「利敵罪」起訴　向北韓派無人機

鳳凰明發陸警！氣象署曝首波警戒範圍　「3地區」放颱風假機率最高

流感疫苗開打！營養師：接種前後「3種食物」不要碰

日政府豪擲資金推廣動漫遊戲！目標全球20兆日圓「不干涉創作」

鳳凰颱風恐登陸中台灣　許淑華指示做好中央保全戶疏散安置

34K工作累！妹子想躺平　靠股票「月獲利1萬6」生活…過來人點頭

快訊／三重民宅大火濃煙竄天　60多歲男倒4樓臥室...命危搶救中

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

生活熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅減弱

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

快訊／13:00南部發生有感地震！震度估3級以上

更多熱門

相關新聞

情緒素養進六龜偏鄉　

情緒素養進六龜偏鄉　

國際扶輪3523地區台北添愛扶輪社、扶青社由社長方坤山、周芛儀率領社友們，結合任林教育基金會專業團隊，於8月25日前往高雄六龜育幼院舉辦「用行動說愛－童青相伴計畫」。活動除了帶來符合孩子需求的情緒素養課程，也號召各界捐贈，募集善款與物資共計66,600元，匯聚成守護偏鄉孩子的力量。

國際家庭日30年　攜手推動家庭教育

國際家庭日30年　攜手推動家庭教育

白飯之亂重新思考我們與他人連結

白飯之亂重新思考我們與他人連結

人生自傳書徵選報名開跑嘍！

人生自傳書徵選報名開跑嘍！

建立同盟關係　親子和3C和平共處之道

建立同盟關係　親子和3C和平共處之道

關鍵字：

任林教育基金會

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面