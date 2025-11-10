任林教育基金會「人生自傳書成果展」！200人見證生命書寫的力量

▲任林教育基金會於11月8日假台北凱薩大飯店舉辦「2025人生自傳書成果展-陪伴，讓時光有了名字」。活動現場匯聚近200位長者、陪寫員與民眾共同見證生命書寫的力量。公共電視董事長胡元輝（前排右四）、台北市家庭教育中心主任官月蘭（前排右三）、實踐大學兒家系暨第三人生大學主任李孟芬教授（前排右六）及眾多嘉賓齊聚，高舉「陪伴讓時光有了名字」、「每一頁都是我生命的禮物」等手牌合影，象徵這場跨世代共學與情感連結的行動，讓時間被看見、讓生命被聽見。（圖／任林教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

在台灣即將邁入超高齡社會的關鍵時刻，任林教育基金會於11月8日假凱薩大飯店三樓凱薩廳舉辦「2025人生自傳書成果展」，以「陪伴，讓時光有了名字」為主題，向社會呈現一場關於熟齡生命價值、代間情感連結與文化傳承的深刻行動。

現場不見喧騰，而是以沉靜、細膩而光亮的方式，讓12位熟齡書寫者的生命故事安靜展開。每一本自傳書，既是個人記憶的收藏，也是一段家族、社會與時代的共筆，象徵著台灣在面對高齡化挑戰時，選擇以「尊嚴與陪伴」作為最核心的回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲88歲的「芭比娃娃奶奶」胡素貞（左二）透過任林教育基金會的「人生自傳書陪寫計畫」，在陪寫員王百珈（右一）的1對1陪伴下完成自傳書，將與先生共同創辦娃娃工廠、經營家庭、養育子女的生命歷程化為溫柔文字。這份熟齡書寫不只是回顧人生，更開啟了代間理解與家庭關係修復的契機。

以愛與覺察，開創熟齡敘事新典範

任林教育基金會自2001年成立以來，秉持「愛、覺察、陪伴、成長」的核心精神，持續推動熟齡生命敘事的創新形式。

基金會董事長王進財表示：「任林傳承任兆璋修女與林美智老師的愛與智慧，持續在台灣推動心靈陪伴與家庭情緒教育的實踐。每一位熟齡者都值得被看見。當我們陪伴他人書寫時，其實也在學習如何更深地愛與被愛。」這席話，在展覽的作品與分享中，得到了最具體、最溫柔的印證。

▲80歲書寫者梁正南（右三）與賢內助黃玉英（右二）攜手走過金婚歲月，在任林教育基金會的陪寫員協助下完成自傳書《八秩回顧》，將一生奉獻公職與家庭的心路歷程留下珍貴記錄。當天家族成員齊聚成果展現場獻花祝賀，為梁先生喝采，也見證書寫帶來的家庭凝聚與跨世代感動。

每一段故事，都是一部台灣生命史

展場中展示的12本自傳書，各具風格，映照出作者的生命氣質。

80歲的梁正南先生以近百頁、四萬多字完成《八秩回顧》，從農家子弟到警大人事主任，他說：「書寫讓我重新看見自己，學會放下恩怨，終於能用欣賞的眼光看自己。」這句話引發現場民眾深深共鳴。

88歲的胡素貞女士，被親切稱為「芭比娃娃楊奶奶」，她帶來昔日自家娃娃工廠的柔膚作品，與娟秀手寫文字並陳。她說：「我這一生做的，就是讓孩子抱在手上的娃娃是柔軟的。」如今，她以同樣的柔軟，托起自己的人生。

另一位書寫者李惠玲女士，運用AI影像、紙雕藝術與家族敘事，將科技與情感融合成跨世代的「愛的禮物」，提醒社會：熟齡不等於停滯，熟齡也能擁抱創新與未來。

▲育成社會福利基金會董事長賴豐福（左一）代表主辦單位，向本屆三位參展書寫者李惠玲（左二）、簡嘉儀（右二）、葉文畬（右一）獻花致意。三位作者結合AI影像、紙雕藝術、照片、繪畫等多元形式進行生命故事創作，展現熟齡書寫的創新樣貌與情感深度，也體現任林教育基金會推動「人生自傳書陪寫計畫」的精神——讓每個世代都能用文字與陪伴，重新連結自己與世界。

陪伴，是最深的書寫

成果展不只展出作品，更展現陪伴的力量。

苗栗的李玉春完成一本後仍意猶未盡，自費續寫第二冊；她說：「原來我不是為了寫書，是為了把愛說清楚。」

台中的葉文畬形容書寫過程是「時光寶盒」：「很多以為忘了的，其實都躲在心裡，等我去叫醒。」

陪寫員與書寫者之間的真摯情誼，更讓人動容。鍾媽媽在喪偶後沉寂許久，透過陪寫重新開口笑，女兒鍾文綺含淚說：「看到媽媽講話、眼睛發亮，我知道她回來了。」

而楊奶奶的兒子楊慎莊也在現場發言：「陪媽媽寫書這段時間，我發現有些話她願意對陪寫員說，卻說不出口給我們聽。那不是疏離，而是一種被理解的安全感。」鍾媽媽的女兒鍾文綺笑著補充：「媽媽的故事我聽過八百遍，但只有受過訓練的陪寫員，能讓她講到最深處，也讓我第一次重新聽見她。」

這些兒女的視角，正凸顯任林陪寫服務的差異化——在親子關係難以直接對話的時代，陪寫員成為「第三者的橋樑」，幫助家庭重新看見彼此。

▲來自台東豐年社區、73歲的吳明撰大姊，以堅毅笑容分享：「我要把「人生自傳書陪寫」帶回社區服務！」吳明撰於課程期間不僅全勤，清晨三點起床做壽司、搭首班火車北上，只為完成自己的生命故事。那份不懼年齡、不畏距離的生命韌性，成為現場最亮、也最溫柔的一道光。讓這份書寫與愛的種子種進土地，讓它萌芽、茁壯。

書寫，是心理復原與文化保存的力量

台灣正快速邁入高齡社會，然而高齡不應等同於失能與孤單。根據衛福部研究，老年憂鬱症盛行率達21%，而書寫與社會參與被證實能顯著降低熟齡者的孤獨感。

任林教育基金會自2023年底啟動「人生自傳書—熟齡陪寫計畫」以來，三年間已在全台六個縣市推動服務，陪伴352位長者完成生命書寫，並培育近百位專業陪寫員。根據SROI（社會影響力投資報酬）分析結果顯示，每投入1元，即可創造5.41元的社會價值。這項成果不僅實現了基金會在2022年推廣之初所立下「三年陪伴200位長者、培育60位陪寫員」的承諾，更具體證明——陪伴書寫是一項能促進心理復原與社區連結的公共工程。

公共電視董事長胡元輝於致詞中指出：「任林的陪寫員機制，是讓生命書寫成為社會共創的關鍵。原本私密的自傳，在陪伴的過程裡成為一種社會參與，讓長者重新形塑自己與世界的關係。」他也說：「任林不是在教人寫書，而是在教人怎麼看待自己的一生。當生命願意被書寫，就會發光。」

這段發言，呼應了陪寫服務在代間理解中的深層意義：陪寫員不只是記錄者，更是讓家庭重啟傾聽與共感的媒介。

▲▼第二屆「人生自傳書成果展」現場展出12位書寫者的作品，每一個展位都由書寫者與陪寫員共同精心布置——有的擺放老照片與家傳物件，有的融合AI影像、紙雕藝術或音樂創作，彷彿一朵朵綻放於時光裡的花。這些展區不僅展示書本，更展示生命：每一頁都承載記憶的重量與溫度，正如每個人豐富而獨特的故事，開出了屬於自己的花。

從陪伴出發，繼續縱深前行

任林教育基金會執行長林嘉慧表示：「我們陪伴長者書寫，不是為了留下故事，而是讓他們在被理解中重新感受到愛與連結。未來，我們會持續推動陪寫制度的在地化與專業化，讓更多社區長者在陪伴中活出力量。」

展覽尾聲播放了一段回顧影片，記錄三年來的足跡與笑淚。林嘉慧邀請現場嘉賓：「親愛的朋友，讓我們懷抱初心，為這份「陪伴的行動」繼續前行，讓時間被看見，讓生命被聽見。」