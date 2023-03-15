每個人都有故事！　「任林 X 壯世代」人生自傳書徵選報名開跑嘍！

▲▼任林教育基金會執行長林嘉慧（右）接受漢聲廣播電台「長青樹」主持人董幼雲（左）專訪，暢談「人生自傳書陪伴書寫計畫」。（圖／任林教育基金會提供）

本報訊

高齡化社會到來，台灣在 2025 年將進入超高齡社會，如何面對老化，任林教育基金會執行長林嘉慧 3/14(二)接受漢聲廣播電台「長青樹」節目專訪時指出，台灣將有 500 萬熟齡族，必須面對過往人們從未經歷的高齡化問題。年輕時的「第一人生」努力學習、長大成年的「第二人生」成家立業，人生目標都很明確，如何面對 50 歲以後的第三人生，找到過得意義又帶能注入活力的解方，是大家的共同課題。

林嘉慧表示，人要活得健康，不但是身體健康，心情也很重要，任林基金會今年特別和壯世代教科文協會共同合作，推出「從前從前自傳書」活動，就是透過團體共學的方式，陪伴長者整理自己的人生故事，結集屬於壯世代的集體智慧，為社會帶來的正面影響力。

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此外，這次的活動，特別邀請世新大學、文化大學、佛光大學等傳播科系的學生，發揮所長，擔任專業陪寫員、陪伴引導長者回顧人生，並透過文字、影像紀錄成冊，除了為長者留下美好回憶之外，更在陪伴、紀錄和書寫的過程中，結交新朋友，年輕人學習長者智慧，也在陪伴和被陪伴的過程中，藉由彼此關懷和分享的時光，療癒身心。

想要了解「從前從前自傳書」活動，請至以下網站收聽收看：

►►漢聲廣播電台專訪：



►►「人生自傳書」書寫計畫活動辦法





