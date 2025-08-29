　
    • 　
>
情緒素養進六龜偏鄉　添愛扶輪社與任林教育基金會攜手送關懷

▲▼「愛身邊的人」體驗活動，讓孩子們學習彼此協作信任夥伴共同闖關 。（圖／任林教育基金會提供）

▲▼「愛身邊的人」體驗活動，讓孩子們學習彼此協作信任夥伴共同闖關 。（圖／任林教育基金會提供）

高雄訊

國際扶輪3523地區台北添愛扶輪社、扶青社由社長方坤山、周芛儀率領社友們，結合任林教育基金會專業團隊，於8月25日前往高雄六龜育幼院舉辦「用行動說愛－童青相伴計畫」。活動除了帶來符合孩子需求的情緒素養課程，也號召各界捐贈，募集善款與物資共計66,600元，匯聚成守護偏鄉孩子的力量。

▲▼「愛身邊的人」體驗活動，讓孩子們學習彼此協作信任夥伴共同闖關 。（圖／任林教育基金會提供）

六龜育幼院長期以「愛與陪伴」為核心，照顧來自不同背景、需要理解與支持的孩子。院方表示，物資固然重要，但更珍貴的是專業團隊帶來的「情緒素養教育」，讓孩子在互動中學會表達感受、建立自信與同理心，並找到自我價值。
本次課程依年齡分組，帶領小四至國二的青少年（13位）與幼稚園至小三的兒童（6位），以「愛自己、愛生命、愛身邊的人」三大主題展開系列體驗。透過破冰遊戲、故事討論與手作活動（如星空瓶、愛心樹），孩子們在笑聲中學會欣賞自己與他人，也理解助人與被幫助的意義。

▲▼「愛身邊的人」體驗活動，讓孩子們學習彼此協作信任夥伴共同闖關 。（圖／任林教育基金會提供）

活動中兩段分享令人動容。方坤山社長提到，父親生前每逢聖誕節都會默默寄上慰問金，陪伴六龜孩子數十年。「爸爸離世後，我告訴自己，要親自走一趟，把這份愛延續下去。以後由我來照顧你們。」誠摯的承諾感動全場。

▲▼「愛身邊的人」體驗活動，讓孩子們學習彼此協作信任夥伴共同闖關 。（圖／任林教育基金會提供）

▲由左至右分別為台北添愛扶輪社創社社長周季平、任林教育基金會執行長林嘉慧、高雄市六龜育幼院院長楊子江、台北添愛扶輪社現任社長方坤山。

院長楊子江則回顧育幼院歷史。1964年，父母楊煦、林鳳英牧師夫婦因基督的愛創辦六龜育幼院，孕育無數生命故事。其中，知名口足畫家楊恩典自嬰兒時期被收養，以堅毅精神與藝術天分，見證了愛與陪伴的力量。楊院長說：「看到大家遠從台北來關心孩子，我很感動。六龜不只是孩子需要被照顧，更是一代一代的愛在延續。」

▲▼「愛身邊的人」體驗活動，讓孩子們學習彼此協作信任夥伴共同闖關 。（圖／任林教育基金會提供）

方坤山社長指出，2025-26國際扶輪年度主題「Unite for Good 團結行善」，正是此次合作的最佳體現：「專業與愛心結合，不僅看見孩子的笑容，也觸動了每位社友的心。」

任林教育基金會執行長林嘉慧則表示：情緒素養教育是全球趨勢，培養孩子的自我覺察、同理心與合作精神，是社會穩定的重要基石。她感謝扶輪社跨域合作，讓孩子在笑聲中獲得成長與希望。

在頒發小禮物與公益物資後，院內師生、扶輪社友與志工一同合影，溫暖與笑聲填滿午後時光。這場活動不僅留下珍貴回憶，更寫下跨世代的愛心傳承篇章。

情緒素養進六龜偏鄉　添愛扶輪社與任林教育基金會攜手送關懷

家庭是愛的源泉，也是社會穩固的基石。在這個AI時代，我們希望提醒大家，幸福和諧的家庭來自父母齊心協力的愛與陪伴。請不要讓3C產品取代了您和孩子相處的寶貴時光。

