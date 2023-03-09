親子之間如何和3C和平共處？　專家：與孩子建立同盟關係

▲「112年新世代家庭親職成長課程」首場議題講座，現場家長一起大合照。

生活中心／台北報導

台北市青少年發展暨家庭教育中心首場「112年新世代家庭親職成長課程」議題講座在3/7開跑囉！中心主任廖文靜表示，面對3C新世代親職教養挑戰，為協助家長與子女有效溝通及親密互動，奠定良好的親子關係基礎；今年度特別聚焦「親子溝通」及「3C教養新思維」兩大主題，結合任林教育基金會心理諮商師與生命教育講師，透過北市各校家長會及幼兒園網絡系統，廣邀家長參加，預計推廣100場次講座。

任林教育基金會林嘉慧執行長表示，家庭、親子、夫妻關係更為和諧、美好，需要「愛」、「學習」、「覺察」、「陪伴」，任林期盼透過校園講座幫助新手、兒童期、青少年期父母轉化家庭危機，並找到通往幸福快樂的方法。

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▲任林教育基金會小山老師和家長們分享溝通技巧。

3月7日首場講座針對家有國小生的家長，講述「滑」世代來臨，親子之間如何和 3C 和平共處。當數位生活已是不可逆的趨勢，在各種型態的網路世界中，孩子能暫時忘卻現實世界的煩惱，甚至得到成就感、歸屬感、支配感、獨立自主以及對自我身心的可控制性等，因此容易沉迷其中而造成了家長教養的壓力與挑戰。

在講座中，講師和家長們分享許多溝通技巧，特別是親子之間如何和3C和平共處，其中最重要的是與孩子建立同盟關係，透過了解孩子使用3C的「地圖」，跟孩子同步；同理孩子的情緒，讓關係可以更加穩固；最後有機會跟孩子創造同盟關係，這樣可以跟孩子和平的一起使用現在生活中必須使用的3C，而當孩子在現實中受挫而逃往網路世界時，也可以當孩子最溫暖的後盾。

北市青少年發展暨家庭教育中心表示，歡迎本市有興趣各校家長會及幼兒園，參考青發家中心網站，獲得活動訊息，學習了解孩子，並練習不同的方式來慢慢拉近與孩子的距離。了解更多→任林教育基金會「父母應援團」