使勁拖拉也要帶回家！花蓮搬尿布大賽　90組寶貝各出奇招萌翻

▲花蓮市公所與遠東百貨花蓮店合作舉行「秋日寶寶搬尿布」趣味競賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店合作於9日下午舉行「秋日寶寶搬尿布」趣味競賽，共有90組寶貝和家長共聚一堂，各出奇招要把豐盛好禮帶回家。花蓮市長魏嘉彥、花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥，市民代表陳惠卿、游政霖，以及遠百花蓮店長王翔新都來到會場，陪同親子度過溫馨又歡樂的時光。





為完成寶寶搬尿布的任務，家長們在賽道終點處奮力吶喊加油，各出奇招吸引孩子們的注意力，有的寶貝展現宛如小小大力士的超強臂力，順利將尿布搬回指定地點，有的寶寶則忙著賣萌，睜大雙眼觀察大人們的逗趣模樣，更多的寶寶是在起點放聲大哭，或是不管尿布直接奔向終點找媽媽討抱抱，讓現場笑聲不斷。

魏嘉彥感謝花蓮在地家長們的支持以及遠百花蓮店提供的協助，他表示，市公所團隊相當重視親子相關市政的推展，在親子活動方面，包含寶寶爬行、搬尿布和抓周等活動，都會常態性舉行，同時也會持續積極拓展兒童遊戲公園等設施，讓各年齡層的嬰幼孩童，都能充分享有運動和遊戲的空間。





魏嘉彥表示，透過幼兒活動的舉辦，可以促進親子親密互動、凝聚親子情感，讓親子之間留下美好回憶，更有助於孩童的肢體及人格發展，未來若有任何相關需求或建議，市公所也都會廣納民眾意見，期盼為孩子們創造更豐富、有趣的童年。

