11月颱「鳳凰」來襲！路徑罕見恐撲台中　盧秀燕：已做好準備

記者游瓊華／台中報導

中度颱風「鳳凰」預計於後（11）日至13日自西部登陸，氣象署預估以中度至輕颱上限影響西南部，台中將首當其衝。台中市長盧秀燕指示市府超前部署，今（9）日成立台中市災害應變中心三級開設，她表示，針對罕見的11月西部路徑颱風及風雨，市府已提前做好準備，加強各局處與區公所警戒與防災措施，確保市民生命財產安全。

盧秀燕今天召開「台中市鳳凰颱風風災災害應變中心第二次整備會議」，要求各局處及區公所報告準備進度。她表示，此次颱風具備特殊性，不僅罕見的發生在11月份，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響，風雨可能較大。

消防局指出，颱風進入南海後，其強度半徑發展及路徑仍有相當大的不確定性，消防局將持續關注颱風動態，針對後續發展動向及早因應。衛生局表示，目前因預估山區會有豪雨情形，已提前通知長照、衛生等業管機構預先整備因應，並加強和平梨山地區特殊及弱勢個案的健康關懷。

水利局說明，現已完成防汛人力與物資部署，並在低窪及易淹水地區預佈抽水機，確保豪雨時可即時應變。大里溪沿岸5座大型抽水站均完成整備，專人24小時值守，一旦水位上升隨時可啟動抽水作業。

此外，民眾可於明（10）日上午10時起至所在地區公所領取沙包，提前防汛，並呼籲強降雨期間避免前往山區、河川及低窪地帶。另可下載「台中水情」APP掌握雨量與水位資訊，如遇災情請撥打119或1999通報。