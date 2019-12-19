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第六屆紫絲帶獎特別貢獻獎得主　寫下台灣兒保立法新頁

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第六屆紫絲帶獎特別貢獻獎得主　國立臺灣大學社會工作學系副教授劉淑瓊（圖／衛福部提供）

圖、文／衛福部提供

第六屆紫絲帶獎特別貢獻獎得主
國立臺灣大學社會工作學系副教授 劉淑瓊

劉教授是長期深耕保護服務領域的知名學者，
成果斐然、影響深遠...
她結合國外專業團隊與國內實務工作者
研發出本土化的兒保安全評估工具，
早已是當前兒保工作的重要依據。

她在中央接受諮詢與倡議，寫下台灣兒保立法新頁；
領軍TAGV網站，成為亞洲第一個反暴力數位學習平台。
大無畏、找解方 ，
堪稱是所有保護工作者的典範！

請繼續往下閱讀...

第六屆紫絲帶獎特別貢獻獎得主　國立臺灣大學社會工作學系副教授劉淑瓊（圖／衛福部提供）

劉淑瓊自認對於保護性工作，天生就有一份使命感，約從20年前開始家庭暴力制度的研究，到2008年參與重大兒虐案件檢視，從重大兒虐案件的資料中，看到小孩被虐待及致死的歷程，深深發現兒保體系與司法正義仍有很大一段路需要努力。

作為兩個孩子媽媽的她，內心受到很大的衝擊與難過，因此心中暗自期許自己要在促進家庭暴力制度變革或是倡議政策的工作上，不僅需要更踏實地耕耘，持續謙卑地累積資源與學識，還要善用社會政策與政治的視野與觀點，使更多社會正義有被實踐的機會。

劉淑瓊不斷引介國內外的家暴防治觀念與制度，促使台灣學術及實務借鏡，同時自己也不斷地與第一線社工共同參與重大兒虐案件的根本原因分析（RCA），企圖找出導致不幸事件發生的關鍵因素，更積極參與司法改革國是會議、家暴與性侵防治推動小組等各式會議積極倡議，從系統除錯，避免類似事件再發生。

劉老師更在以實證為本的基礎，倡議「檢警及早介入重大兒虐事件」、「六歲以下兒童死亡原因回溯分析」等，都已納入108年4月修正通過之兒童及少年福利與權益保障法。同時為了讓社會大眾都能接收到反性別暴力的相關資訊，劉淑瓊在衛福部委託協助下，建置「反性別暴力資源網」(TAGV)，透過線上圖書館與數位學習平台的形式，將性別暴力資源透過網路傳遞給民眾，傳遞社會正義與暴力零容忍的信念。這是亞洲第一，也是華文世界第一個以反性別暴力為主題的線上圖書館與數位學習平台，將我國性別暴力資源透過網路傳遞給民眾，成為性別暴力重要資料庫。

反性別暴力不僅是保護服務工作者的事，更是大家的事。

回顧一路走來的保護服務歷程，過程也許佈滿荊棘，但劉淑瓊總是勇往直前，一次又一次接受挑戰，她始終保持著溫和而堅定處事態度，與實務工作者夥伴合作，以研究為受暴者發聲，以倡議改變體制！

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劉淑瓊小檔案
國立臺灣大學社會工作學系 專任副教授、助理教授
銘傳大學傳播學院 專任副教授、助理教授、講師
財團法人前瞻基金會政策研究中心 副研究員兼企劃組組長
行政院研究發展考核委員會 科長、研究員、專員、約聘專員
「司改國是會議」 第五分組委員
行政院「人權保障推動小組」 委員
衛福部「家庭暴力及性侵害防治推動小組」 專任副教授、助理教授
財團法人台灣醫療改革基金會 董事長、執行長、副執行長
反性別暴力資源網（TAGV） 計畫主持人、反性別暴力電子報總編輯

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