長期致力婦幼保護　橋檢檢察官謝欣如獲「紫絲帶獎」殊榮

▲橋頭地檢署檢察官謝欣如（左）獲得紫絲帶獎，右為橋檢檢察長張春暉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署檢察官謝欣如因其長期致力於婦幼保護工作，日前榮獲衛生福利部頒發的國內婦幼保護工作最高榮譽「紫絲帶獎」，表彰了她在家暴、性侵、性騷擾、兒虐、兒少性剝削等領域所做出的傑出貢獻。

謝欣如檢察官在職期間，積極建構綿密的安全保護網絡，並堅守為橋頭地區的弱勢被害人發聲的職責。她以檢察官的司法使命，指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師及重大虐童案件。此外，她還積極投入校園防制宣導，致力於建立犯罪預防的安全網。

▲橋頭地檢署檢察官謝欣如（三排左二）獲得紫絲帶獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

除了謝欣如獲得「紫絲帶獎」外，橋頭地檢署的其他檢察官也獲得多項殊榮。主任檢察官陳竹君和檢察官施佳宏榮獲財團法人台灣防暴聯盟頒發的「菁網獎」，這表彰了他們在保護服務網絡中的承諾與行動。檢察事務官方信翰則因多年來在犯罪被害人保護領域的努力，獲得法務部的肯定。

▲橋頭地檢署檢察官謝欣如（左）獲得紫絲帶獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署檢察長張春暉對婦幼保護工作高度重視，並以自己在跨國人口販運剝削案件中的豐富經驗和洞察能力，帶領檢察官團隊積極打擊家暴、性侵、兒虐等犯罪行為，張春暉曾榮獲國際檢察官協會特別貢獻獎，素有「檢察界人口販運防制小王子」之稱。