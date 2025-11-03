員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征：教育訓練沒強調？

▲一沐日。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有販售草仔粿、粉粿飲品的手搖飲品牌「一沐日」日前被捲入粿粿婚變話題，網友紛紛點名可以藉此行銷。一沐日表態，「我們並沒有想要特別做宣傳及話題」，被大票人讚爆。日前一沐日又因為店員發聲，掀起話題。

有網友在Threads不滿表示，「一沐日怎麼會有店員把草仔粿唸『ㄘㄠˇㄗㄞˇㄍㄨㄛˇ』、粉粿唸『ㄈㄣˇㄍㄨㄛˇ』」，明明菜單上還附台羅拼音，「客人點餐講台語，店員重述的時候還是唸華語。」忍不住開批，「這個在員工教育訓練的時候沒有強調一下嗎？無彩無彩。」

不過，許多網友紛紛看傻開酸，「如果說粉粿一定要唸ㄏㄨㄣˉㄍㄨㄟˋ，那你居酒屋就給我唸いざかや，燒賣也給我念siu1 maai2」、「為什麼要對別人的員工那麼有佔有慾。想要可以自己開一間全台語的飲料店啊」、「也可能是怕說得不標準，到時候又被拿到脆上說。」

值得注意的是，貼文引來一沐日小編親自回覆，「不是每個夥伴都有台語做為生活語言，目前大多數的年輕人都還是以國語為主要溝通，就像要求原住民、客家人說台語一樣，國語溝通是最大眾的溝通方式！當然您的建議我們也收到了，會多鼓勵夥伴以台灣味的方式來說飲品，但是不會強迫夥伴，非常感謝建議。」

一沐日也強調，「我們一直認為語言是溝通的一環，菜單上有草仔粿無論是國文發音或者是台語發音都能接受，就像菜單上有一樣有英文的品名，只要能相互溝通，就能達到目的。就像品名逮丸奶茶一樣，字面是中文，唸出來是台語，也沒有要上綱其他話題，謝謝各位的指教！」

一沐日回覆引來眾人大讚，「身為從小被閩南主義者說『是台灣人就要講台語』的客家人，真的很感謝你們的回答，不是只有會講閩南語才是愛台灣」、「一沐日不僅公關能力200分，還不用睡覺」、「挺一沐日！懂得尊重每個語言才是真正的多元與尊重！身為一個母語不是台語的人，過去有好幾次講出台語單字，結果被笑不標準的經驗，所以現在可以不講就不講，避開被嘲笑的可能。」

但也有網友認為，「說實在的，整件事真的『無關』生活語言，且『chháu-á-kóe』一詞是清清楚楚白紙黑字寫在你們菜單上的。也就是，這是你們的商品名、是專有名詞，消費者自然有預期心理認為你們在乎台語。結果實則不然，所以『感到可惜』，就這樣而已」、「我覺得都附台羅了，教員工講這兩個字也不難，又不是要求全台語點餐。」