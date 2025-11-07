　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立冬進補黃昏市場現搶購人潮　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉可買

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉搶翻了 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉搶翻了 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

睽違15天的溫體豬肉，終於回來了！隨著活豬禁運令解除，今天又恰逢二十四節氣中的「立冬」，彰化市大埔黃昏市場與員林市黃昏市場的豬肉攤位，下午紛紛重新擺出溫體豬肉，立刻吸引大批民眾前往搶購。不少民眾直言「憋了太久，終於可以買新鮮豬肉回家」現場人潮湧現，豬肉攤前重現久違的熱鬧景象。

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉回歸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉回歸。（圖／記者唐詠絮攝）

「今天特地提早來，就怕買不到！」不少民眾表示，過去十幾天市場上缺乏溫體豬肉，只能改用冷凍豬肉或替代肉品，心裡總覺得少了些什麼。適逢立冬，民間習俗中正是進補的好時機，溫體豬肉的上架可說來得正是時候。

最被民眾青睞的是「魯速尾」、排骨、豬腳和三層肉，這些適合燉湯、紅燒的品項，幾乎在短短幾小時內就被掃光，可見民眾對溫體豬的渴望。

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉搶翻了 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉搶翻了 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

儘管活豬拍賣價格從非洲豬瘟疫情前的每公斤約105元，微漲至解禁後的每公斤112元，但市場攤商為回饋顧客，仍維持與以往相同的零售價，每台斤落在119元左右。一名豬販表示，「大家這十幾天都辛苦了，我們也希望讓消費者能夠用合理的價格買到好肉。」一起與民眾度過這個期待已久的立冬。

▲彰化縣黃昏市場溫體豬肉搶翻了 。（圖／記者唐詠絮攝）

涉153次不當管教！彰化幼兒園女師求復職敗訴　暴行曝光

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

過期保養品改標再賣！黑心廠商挨罰11萬

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

彰化溫體豬肉禁宰解封黃昏市場

