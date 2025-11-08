前名模涉吞上億善款遭押！抗告爆法警人力不足拒保　高院發回更裁

▲前蕭瑋葶涉與胞兄以身障關懷協會吸金，侵吞善款買豪宅遭羈押。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

「中華民國身障關懷協會」假公益吸金案，前名模蕭瑋葶與理事長陳品君、蕭靖涉嫌詐捐逾1.1億元、詐貸5216萬元，龐大資金遭揮霍於購屋、名車、股票投資及高檔餐飲等豪奢開銷，被依公益侵占等罪提起公訴，士林地檢署8月11日裁定續押。蕭瑋葶提出抗告，並稱是法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，被拒絕辦理具保。高院裁定撤銷，發回士林地方法院。

該協會於2011年12月1日獲內政部核准成立，蕭靖任首屆理事長。2021年9月因詐欺案判刑確定且拒不到案遭通緝，改由妻子陳品君補選接任。然而，蕭靖為壯大協會名義，利用直銷人脈冒用高社經地位人士個資，虛列為理監事及幹部，未經本人同意即向主管機關申報名冊。2011年至2022年間，多次偽造印章、偽簽會議簽到表及財務文件，製造協會定期開會假象。

檢方揭露這個掛著合法招牌的協會，早已淪為吸金提款機。檢方查出，協會自2019年起至今共募得近新台幣2億5969萬元，真正投入營運與公益的僅約1032萬元，其餘則流向購屋、豪車、名錶及奢華享樂，包括高檔餐飲、酒店消費與房產投資，還有701萬元現金用途不明。

檢方另查出，協會在吸金同時，還涉嫌利用虛構薪資金流詐貸。蕭靖、陳品君實際控制的協會名義，與多名員工或關係人帳戶間製造薪資往來紀錄，再藉此向銀行申辦信用貸款，詐得新台幣5216萬元，款項同樣未用於協會公益，而是流入私人口袋或供揮霍使用。

檢方8月11日提起公訴後，合議庭認為，3人均有勾串共犯、湮滅證據或逃亡之虞，涉案金額高、情節重大，羈押理由明確，無法以保釋、責付或限制住居替代，裁定全數收押並禁止接見通信。

蕭瑋葶提出抗告，認為自4月22日遭受羈押，迄今已逾6個月，相關證據已經調查完竣，相關證據均已查扣在案，羈押期間，已多次接受偵訊，除第一次偵訊時因過於倉促，擔心父母可能因自己名下不動產問題而失去住所，才未能即時供述該不動產來源之外，無勾串可能。

另外被蕭瑋葶親屬於辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕辦理具保。

高院認為，原審裁定「蕭瑋葶於提出新台幣300萬元的保證金後，准予停止羈押，且應自停止羈押之日起限制出境、出海8月，並接受適當之科技監控」，但為何未能完成具保停止羈押程序，是否有「因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕被告辦理具保」等情事，裁定撤銷發回士林地方法院。