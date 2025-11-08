　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前名模涉吞上億善款遭押！抗告爆法警人力不足拒保　高院發回更裁

▲▼ 蕭瑋葶、蕭靖 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前蕭瑋葶涉與胞兄以身障關懷協會吸金，侵吞善款買豪宅遭羈押。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

「中華民國身障關懷協會」假公益吸金案，前名模蕭瑋葶與理事長陳品君、蕭靖涉嫌詐捐逾1.1億元、詐貸5216萬元，龐大資金遭揮霍於購屋、名車、股票投資及高檔餐飲等豪奢開銷，被依公益侵占等罪提起公訴，士林地檢署8月11日裁定續押。蕭瑋葶提出抗告，並稱是法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，被拒絕辦理具保。高院裁定撤銷，發回士林地方法院。

該協會於2011年12月1日獲內政部核准成立，蕭靖任首屆理事長。2021年9月因詐欺案判刑確定且拒不到案遭通緝，改由妻子陳品君補選接任。然而，蕭靖為壯大協會名義，利用直銷人脈冒用高社經地位人士個資，虛列為理監事及幹部，未經本人同意即向主管機關申報名冊。2011年至2022年間，多次偽造印章、偽簽會議簽到表及財務文件，製造協會定期開會假象。

檢方揭露這個掛著合法招牌的協會，早已淪為吸金提款機。檢方查出，協會自2019年起至今共募得近新台幣2億5969萬元，真正投入營運與公益的僅約1032萬元，其餘則流向購屋、豪車、名錶及奢華享樂，包括高檔餐飲、酒店消費與房產投資，還有701萬元現金用途不明。

檢方另查出，協會在吸金同時，還涉嫌利用虛構薪資金流詐貸。蕭靖、陳品君實際控制的協會名義，與多名員工或關係人帳戶間製造薪資往來紀錄，再藉此向銀行申辦信用貸款，詐得新台幣5216萬元，款項同樣未用於協會公益，而是流入私人口袋或供揮霍使用。

檢方8月11日提起公訴後，合議庭認為，3人均有勾串共犯、湮滅證據或逃亡之虞，涉案金額高、情節重大，羈押理由明確，無法以保釋、責付或限制住居替代，裁定全數收押並禁止接見通信。

蕭瑋葶提出抗告，認為自4月22日遭受羈押，迄今已逾6個月，相關證據已經調查完竣，相關證據均已查扣在案，羈押期間，已多次接受偵訊，除第一次偵訊時因過於倉促，擔心父母可能因自己名下不動產問題而失去住所，才未能即時供述該不動產來源之外，無勾串可能。

另外被蕭瑋葶親屬於辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕辦理具保。

高院認為，原審裁定「蕭瑋葶於提出新台幣300萬元的保證金後，准予停止羈押，且應自停止羈押之日起限制出境、出海8月，並接受適當之科技監控」，但為何未能完成具保停止羈押程序，是否有「因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕被告辦理具保」等情事，裁定撤銷發回士林地方法院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣印「情義重天」　禮生穿白禮服
台積電運動會魏哲家送「禮物」　員工每人發2.5萬
雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳
美航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢
前龍亨幹部選妃進貢！　太子集團首腦大讚台妹「溫柔服務好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

滴管餵毒迷姦傳播妹害暴斃　「家中務農」淫魔盼交保被打臉

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓　釀4車連環撞4傷

溫體豬強勢回歸！名店阿泉爌肉飯重啟經典滋味　人龍再現：還是這味最對味

前名模涉吞上億善款遭押！抗告爆法警人力不足拒保　高院發回更裁

前龍亨幹部選妃進貢太子集團極樂趴！　首腦大讚台妹溫柔服務好

知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

「車速10公里沒必要闖紅燈」　運將抗罰下秒被打臉

毒販騎車狂逃！雲林警海巡「偵防車封路」　30秒逮人神勇畫面曝

「最美檢察官」攜5司法官出走體制　願意相信人性重啟法律人生

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

滴管餵毒迷姦傳播妹害暴斃　「家中務農」淫魔盼交保被打臉

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓　釀4車連環撞4傷

溫體豬強勢回歸！名店阿泉爌肉飯重啟經典滋味　人龍再現：還是這味最對味

前名模涉吞上億善款遭押！抗告爆法警人力不足拒保　高院發回更裁

前龍亨幹部選妃進貢太子集團極樂趴！　首腦大讚台妹溫柔服務好

知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

「車速10公里沒必要闖紅燈」　運將抗罰下秒被打臉

毒販騎車狂逃！雲林警海巡「偵防車封路」　30秒逮人神勇畫面曝

「最美檢察官」攜5司法官出走體制　願意相信人性重啟法律人生

娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

歷史反諷！鄭麗文將出席共諜追思會　學者：以「和平」之名服從共產黨

張忠謀缺席台積電運動會　魏哲家：有點小遺憾

卓榮泰昨才動怒　賴士葆今喊廢NCC：一年過去有無這組織都無所謂

滴管餵毒迷姦傳播妹害暴斃　「家中務農」淫魔盼交保被打臉

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓　釀4車連環撞4傷

破解發炎與憂鬱連鎖反應　蔡世仁揭精神醫學新方向

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

台中超低調騎樓牛肉麵天天客滿！巨無霸牛筋滷到Q軟透嫩

川習未談台灣！　日媒：高市早苗事前和川普「溝通台海風險」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

社會熱門新聞

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

偷拍2女兒洗澡7年！狼父下場出爐

快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

前龍亨幹部選妃進貢太子集團　首腦大讚台妹

300元「翡翠金剛杵」騙走女子3000萬　老公氣到中風

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

男童送來3小時猝逝　保母一審獲判免賠

更多熱門

相關新聞

吸金案徐少東人間蒸發　駕車離家畫面曝

吸金案徐少東人間蒸發　駕車離家畫面曝

三聯集團負責人徐少東與公司法律顧問張永昌，涉嫌以投資電信APP的手法，非法吸金超過22億元，去年高雄高分院二審改判徐12年，全案可上訴。但徐少東日前駕車離家後就人間蒸發，最後畫面也跟著曝光，家屬11日緊急報案，警方已展開緊急協尋，但目前仍未發現。

快訊／三聯集團負責人徐少東失聯　警急尋

快訊／三聯集團負責人徐少東失聯　警急尋

北市警違法查個資幫吸金兒善後　檢方依法起訴

北市警違法查個資幫吸金兒善後　檢方依法起訴

男吸金4.6億逃4年　一回國就被逮

男吸金4.6億逃4年　一回國就被逮

貴婦奈奈男友爸「律師驚人背景曝光」　委託費恐破百萬

貴婦奈奈男友爸「律師驚人背景曝光」　委託費恐破百萬

關鍵字：

詐捐身障關懷協會吸金案蕭瑋葶公益混淆

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面