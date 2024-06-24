誆投資操盤可獲年息最高264%！男吸金4.6億逃4年　一回國就被逮

▲邱男向投資人保證可獲年息最高264%，吸金4億6000多萬元。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市邱姓男子在網路上以刊登廣告及召開說明會等方式，向投資人宣稱不管投資的績效如何，都保證獲得週息1%到4%或月習1%至22%，若換算成年息等於有12%到264%，吸引大量投資人，目前檢警清查共308人受害、吸金高達4億6000多萬元。邱男在2019年潛逃出境，今年2月檢警掌握邱男返台，將他逮捕歸案且向法院聲押獲准，台中地檢署今天（24日）依銀行法等罪起訴。

檢方調查，邱男（50歲）於2018、2019年間，透過在臉書社團刊登廣告及召開說明會，對外招攬資金供其操作期貨交易，他承諾投資人，不論損益如何，都保證固定給付週息1~4%或月息1~22%不等利息。

邱男先後在台中市東區自由路三段、西區台灣大道二段、北區中清路一段等處的辦公大樓成立操盤室，招攬民眾前往操盤室參訪，並透過通訊軟體傳送操作期貨的績效表給投資人，說明投資期貨交易獲利頗豐。包含余姓投資人在內，共有308人參與，吸金金額高達4億6265萬元。

邱男的吸金手法為，與投資人約定每筆投資期間為1年，並與投資人簽訂「期貨代操合約書」、「合約書」或「收據」等文件資料，作為投資人的出資憑證，同時開立等同投資金額的本票給予投資人作為擔保，再把自己申辦的金融帳戶提供給投資人匯款，他再以相關資金操作期貨帳戶，下單交易小臺指、大臺指等期貨商品。

不過，邱男在2019年底，因操作期貨虧損，無力繼續支付投資紅利及返還本金，旋即潛逃出境。

檢察官謝怡如獲報展開調查，調取相關帳戶資料、傳喚各投資人，確認邱男吸金方式及金額；檢調今年掌握邱男回國訊息，今年2月17日邱男入境後，立即前往桃園國際機場將他逮補，檢方訊問後認他涉犯銀行法、期貨交易法，且有逃亡的事實，向台中地院聲押獲准，今天提起公訴，另向法院聲請沒收沒收犯罪所得4億6265萬元。