凌晨3點開會！日相高市早苗「鐵人作息」向隨行秘書、警護致歉

▲日本首相高市早苗凌晨3點起床開會。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

日本首相高市早苗的「鐵人作息」7日在日本網路上掀起熱議。為了準備上任後首次出席眾議院預算委員會答詢，她竟在凌晨3點就開始工作，並坦言「讓秘書官、隨扈及司機都跟著辛苦，感到抱歉」。

根據日媒報導，高市7日凌晨3點1分（台北時間2點1分）從東京都赤坂的議員宿舍出發，3點4分進入首相公邸，參加長達3小時的研習會。會後，她又馬不停蹄前往首相官邸，與閣員一同開經濟安全保障推進會議，接著在上午8點59分進入眾議院，展開預算委員會答詢。

首相官邸與公邸位於同一片區域，官邸是首相辦公的場所，而公邸則是官邸後方的住所。高市雖已成為首相，但因連續海外行程，尚未搬離議員宿舍。

當多數人還在熟睡時，她已連續工作數小時。這種「拋開工作與生活平衡」的拚勁，也呼應她當選自民黨總裁時那句「工作、工作、再工作」的名言，這段話近日更入選2025年「流行語大賞」候選。

不過，高市的作風也在國會引起質疑。立憲民主黨議員黑岩宇洋指出，首相凌晨召開研習會，可能導致上百名官員通宵待命準備資料，「這樣的工作模式不該成為常態」。

高市回應，自己無論當閣僚或當首相，一向親自研讀答辯資料，不會要求官員到場說明，因此否認「百名公務員被迫熬夜」的說法。她並解釋，會議時間之所以安排在凌晨，是因為前一晚6點才收到國會質詢題目，答辯文件預計凌晨才完成，所以選擇3點進行研習。

至於為何地點選在公邸而非官邸，她說這樣能減少需要上班的警衛與幕僚人數，但也坦承讓隨行人員和司機早起跟車，實在過意不去。

對於外界關注高市的工作節奏，官房長官木原稔回應，那句「拋開生活平衡」的發言，是高市表達履行責任的決心，並非否定工作與生活平衡的理念。他也指出，為了準備首場國會質詢，確實需要周密的資料整理與應答訓練。

至於幕僚與警護人員的工時問題，木原強調，在少子化的社會環境下，政府仍會推動改善公務員的工作環境與效率，確保各界能在兼顧生活的情況下投入公職。

針對「睡眠不足恐影響危機應變」的疑慮，木原則強調，不論在任何情況下，政府都會維持萬全的危機管理體制。