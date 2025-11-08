　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

▲▼IPAC年度峰會布魯塞爾登場，副總桶蕭美琴前進歐洲議會發表演說。（圖／取自IPAC官方社群）

▲IPAC年度峰會布魯塞爾登場，副總桶蕭美琴前進歐洲議會發表演說。（圖／取自IPAC官方社群）

記者陳家祥／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今年在比利時首都布魯塞爾舉行，副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午，在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。

外交部在社群平台「X」上表示，副總統蕭美琴在IPAC全球立法者大會發表突破性演說，「這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講」。隨行的立委范雲也在臉書分享，蕭美琴副總統對IPAC的50多位國會議員演講「why Taiwan matters」，講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。

范雲表示，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，「我非常榮幸」。過去4年，從華盛頓DC、布拉格、台北，到這次的布魯塞爾，只要收到IPAC的邀請，無論是列席或出席、要飛多遠、行程有多緊湊，她都排除萬難參加。

范雲說，她從大學時見證台灣幾代人的犧牲，讓民主從威權中崛起。而IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，對我們甚為重要。這次以正式會員國共同主席身分出席，對台灣、對她個人都意義重大。

范雲提到，基於與會者人身安全考量，會議細節目前不能公開，不過可以先告訴大家，每一年的IPAC高峰會，都會通過公報。大家現在熟知的譴責中共扭曲2758號模範決議，就是去年在IPAC台北高峰會通過的，至今已有相近10個國會通過相關決議，很期待等今年公報通過後，再和大家分享這次的內容。

范雲說，她會代表台灣持續向國際爭取更堅定的支持，讓世界知道，台灣不僅堅守民主與人權的價值，更有追求經濟繁榮與維護區域安全的決心。

范雲也向與會的各國國會議員談到中國對台灣不斷升級的跨境鎮壓，從過去針對公職人員，到民意代表，現在甚至把目標轉向公民團體。而且，這樣的鎮壓不只發生在台灣，而是在世界各地，包含加拿大、美國、英國。

范雲說，台灣正在強化我們的國安法制，賴總統也宣布明年國防預算將達到GDP3.3%，也就是北約標準，並將於2030之前達到5%，「台灣正在以行動，強化我們自我防衛的能力」。她也在會中建議各國議員，針對中國跨境鎮壓有更進一步的反制行動，不讓中國的引渡條款，成為侵害人權的工具。
 

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦
黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光

