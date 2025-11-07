　
大陸 大陸焦點 特派現場

蘇起：和談是台灣最後一條路　否則就進入「垃圾時間」了

▲▼前國安會祕書長蘇起6日出席政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲前國安會祕書長蘇起。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

前國安會秘書長蘇起6日出席政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時表示，兩岸和談是台灣最後一條路，否則就進入「垃圾時間」了；而且，台灣自己去談一定比美國人談更好，否則美國一定是「低價賣掉」。

「垃圾時間」是體育賽事的術語，指一場比賽中，雙方隊伍的分數差距太大，難以改變勝負結果時，剩餘的比賽時間就稱之為垃圾時間。

蘇起於座談會上表示，美國總統川普是房地產商，而台灣這塊地太遠、對他來說一點都不重要，但對大陸卻很重要，「（對川普來說）這個交易是太好的交易了」，因此蘇起認為，台灣被交易的可能性非常高，只是美國還沒準備好：第一，換什麼值得，且美國要的大陸不一定會給；第二，美國要克服內部問題，但是交易的可能性絕對存在。

蘇起對於台灣的經濟與軍事發展也感到擔憂，他直言，現在台灣最後一個機會就是認清局勢，並透過民主程序來解決自身存亡與前途問題，而不是假裝民主，實際卻由大國來決定。他斷言，只要兩岸和談，中美都會樂見，因為解決了他們的頭痛問題。

蘇起強調，「和談是台灣最後一條路，不然的話我們就進入垃圾時間了」，我們假裝過日子、大家假裝在上課，然後等著美國或者大陸做他們最後的決策。

從宏觀的歷史來看，蘇起提到，台灣從來都是夾在美中日三個大國之間，哪個大國力量上升，台灣就變成他的；台灣在三國之間曾轉手兩次，自己卻沒有選擇，連會不會打仗都無法決定。

就當前西太平洋局勢而言，蘇起直言，大陸實力上升，美國正在下降，「所以轉手的時間又到了」，而台灣要問的是，在轉手的過程中會不會打仗？打仗會不會波及台灣？

蘇起希望，我們號稱民主國家、擁有30年民主經驗，只要三黨能夠合作，通過民主程序，為我們的前途走一條新的路，就會把民主寫新的篇章，同時自救、不打仗，找到一個我們跟大陸共存共榮的安排，而且這個結果絕對比美國人談的要好，否則美國一定是低價賣掉。

▼政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼前國安會祕書長蘇起6日出席政大外交系舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一年一度的「雙城論壇」原本規劃在9月舉行，卻宣布延遲，後續舉辦日期仍未定案，引發各界關注。對此，台北市長蔣萬安今（5日）表示，預計年底舉辦，之前大部分都是在7、8月左右，也有12月，過往的慣例是這樣。

