「環球小姐」被羞辱影片曝光！　男總監公開罵笨蛋

記者葉國吏／綜合報導

國際知名選美活動環球小姐（Miss Universe）近日在泰國曼谷舉行時，因副主席納瓦·伊察拉基席（Nawat Itsaragrisil）在頒獎典禮上公開指責墨西哥小姐法蒂瑪·波許（Fatima Bosch），結果造成現場一陣混亂，影片曝光後也引起網友討論。

事件發生在上週二（11月5日）的綬帶頒獎儀式上，納瓦·伊察拉基席（泰國環球小姐總監）突然在眾多選手和直播觀眾面前，指控波許未參加贊助商拍攝活動。納瓦要求波許站起來解釋，但當她試圖回應時，卻被搶走了麥克風，並遭斥責為「笨蛋」，隨後保安人員更被召來將她驅逐出場。這場突如其來的衝突令現場混亂不堪，多位選手對此表達不滿，甚至有人選擇直接退場。

其中，丹麥代表維多利亞·蒂爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）強硬離席，並公開表示「侮辱女性完全不可接受」。波許也向媒體訴苦，直指納瓦的行為不僅羞辱人，還傷害了她的尊嚴。納瓦隨後否認辱罵指控，辯稱自己的言論遭誤解，並解釋原本意指波許的行為對活動造成不良影響。然而，事件已迅速透過直播和網路引爆輿論，選美文化因此再度成為全球討論焦點。

針對這次事件，《環球小姐組織》（MUO）發表聲明，譴責納瓦不尊重女性的行徑，並宣布派遣國際代表團接管後續賽務，可能進行法律追究。MUO總裁羅爾·羅查（Raul Rocha）強調，「這是一個為女性提供聲音的平台，而不是讓她們遭受羞辱。」