燦坤搭普發一萬熱潮　年度大促銷開跑

記者蘇晟彥／綜合報導

全民普發一萬元即將發送，燦坤3C家電 6日舉辦「什麼都想要」記者會，攜手朴子電音三太子「一起降價」，即日起至16日，推出年度大促銷活動，打造燦坤年末最強的「會員特典」。

▼搭上全民普發一萬熱潮，燦坤推出年度大促銷。（圖／燦坤提供）



燦坤3C家電首度結合台灣民俗藝陣文化中的「朴子電音三太子」合作，11月7日至11月16日限時10天，推出年度大促「什麼都想要」會員特典記者會，祭出多項會員獨享系列活動，燦坤3C家電看好全民普發一萬元政策即將上路與雙11購物節商機，特別攜手「朴子電音三太子」聯名推出「什麼都想要」會員特典主題活動，期望透過與嘉義「朴子電音三太子」深度結合，融合傳統與創新，全面提升會員到燦坤的來店體驗。

此外，自11月7日起，天天有驚喜，主打「價格當日限定、每日限量開搶」，從三大家電-空調、電視、洗衣機到生活家電，還有筆電、桌機、穿戴裝置、電腦周邊商品應有盡有，通通祭出降「價」超有感回饋，最低只要99元起。



活動1-燦坤神好運：只要於活動期間，到全台燦坤門市單筆消費滿501元起(消費將排除Apple、小米、dyson全系列/Switch 2主機)，即可獲得抽獎機會乙次。

活動2-燦坤K幣太好用：消費全館商品於結帳時使用100K幣折抵，即可獲得一次抽獎機會。

活動3-滿額送消費禮或指定K幣換購：於燦坤全台門市消費滿333元(含)，於結帳時出示綁定燦坤「TK3C」APP或使用30K幣換購，即可享喵汪交心封口夾乙組。

活動4-好康攏給你：燦坤除了祭出全館指定商品享最低5折起，更重磅祭出全館消費滿額享「豪禮」，就能把限量的iPhone 17 Pro Max 256GB、JHT按摩椅、roborock石頭掃拖機器人等精緻豪禮3選1帶回家，Surpass會員獨享再送最高1萬燦坤K幣。

活動5-台新燦坤聯名卡限時現折禮遇：燦坤禮遇台新燦坤聯名卡卡友推出台新燦坤聯名卡單筆分期刷滿36,000元(含)以上，享1,400元銀行現折APP專屬券(限量)；單筆不分期獨享最高回饋6%，即單筆刷滿12,000元(含)以上，送600元銀行現折APP專屬券(限量)+燦坤平日消費回饋「1% 燦坤K幣」或六日消費回饋「2% 燦坤K幣」，回饋無上限；於燦坤會員特典期間，單筆分期滿額並登錄即享回饋，像是刷玉山銀行信用卡滿15萬(含)以上，燦坤會員獨享送最高3100燦坤K幣(限量)。另外，刷玉山銀行Unicard百大指定消費，最高加碼3.5%回饋，歸戶月最高回饋上限5,000點。