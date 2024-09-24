果迷、3C 控瘋搶購，「遊豆腐2.0」米沃七合一Pro 無線快充行動電源，蘋果＆安卓手錶通用、效能CP值兼具

▲Miworks 米沃科技「遊豆腐2.0」 七合一Pro 無線快充行動電源，以未來感金屬光塗層工藝打造琉光粉、耀雪白、幻彩紫及夜幕黑共4色的神美級行動電源。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

米沃科技Miworks攜手燦坤於9/13 iPhone16發佈會，同步推出獨家超早鳥預購活動，直接享有優惠價以82折即可購買，第一手體驗最新頴行動電源創新技術及應用。

▲米沃科技董事長蕭珮瑩展示兼具時尚與創新的「遊豆腐2.0」七合一Pro無線快充行動電源，同時可支援蘋果&安卓手錶充電功能。（圖／業者提供）

「遊豆腐2.0」米沃七合一Pro無線快充行動電源，兼具蘋果&安卓手錶充電，來者不拒，針對消費者的需求進行多項升級。包含獨家專利圓形凸面設計，通用型手錶充電技術，提升無線充電的穩定性及效能，大容量電池高達10000mAh，滿足消費者追求快速便利，超Chill的使用體驗。

超進化技術iOS及Android通用款的無線手錶充功能，蘋果及安卓智慧型手錶，隨時隨地隨插即充，採用Type-C規格適用於手機、筆電及行動電源等，百變，多功，好玩兼具！

▲燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼(左2)及米沃科技董事長蕭珮瑩(右2)。（圖／記者湯興漢攝）

燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示：「遊豆腐2.0」米沃七合一Pro無線快充行動電源，不僅具備高顏值，其電池品質優良及傳輸效能穩定，安全，高效率，取得國家級BSMI安規認證，一應俱全。

▲miworks米沃「遊豆腐2.0」米沃七合一Pro 無線快充行動電源，專利充電支架設計，適用蘋果及安卓智慧型手錶充電功能，隨時隨地、滿足各種需求。（圖／業者提供）



全民瘋海外旅遊的熱潮，米沃技術團隊特別設計專屬萬國轉接頭全球國際電壓通用，100V-240V寬幅電壓適用150多國，可攜帶上飛機。米沃科技蕭珮瑩董事長強調：堅持三品「品質，品管，品牌」的高標準，全系列產品都正式取得國家級BSMI、NCC安規認證，消費者能夠在使用體驗上更快、更安全、更便利。米沃科技重視全球ESG淨零排碳，永續共生，提升在產品包裝以環保材質，秉持融合尖端科技及時尚，以簡單美學與消費者共創美好生活。