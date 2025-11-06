　
鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲太平洋目前有兩個颱風，分別是「海鷗」以及「鳳凰」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風預計明天增強為中颱，周末再進一步變成強颱，目前3種預測路徑的暴風圈都將碰到台灣陸地，其中又以登陸機率最高，中央氣象署預估最快下周一發布海上及陸上颱風警報，屆時北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，鳳凰颱風下周一將從菲律賓北側陸地進入南海，北轉後有3種可能路徑，包括東南部海面北上、台灣海峽北上及登陸通過南部陸地，目前以登陸機率最高，屆時北部、東半部及南部降雨明顯，且無論哪一條路徑，暴風圈都將碰到台灣陸地，最快下周一發布海上及陸上颱風警報。

黃恩鴻表示，鳳凰颱風移動過程中，預估明天增強為中颱，進入菲律賓之前會再變成強颱，但碰到菲律賓陸地接近台灣時，可能又會減弱，將以中颱下限或輕度颱風等級影響台灣。

▲▼鳳凰颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，明天到下周日天氣穩定，各地多雲到晴，僅迎風面有零星短暫雨，各地高溫接近30度。周日晚間至周一東北季風增強，加上鳳凰颱風外圍水氣逐漸增多，迎風面北部及東半部降雨增加，大台北、宜蘭有局部大雨或豪雨，中南部仍為多雲到晴。

他指出，下周二、周三颱風及東北季風影響最明顯，全台有雨，北部、東半部及南部有大雨或局部豪雨。下周四鳳凰颱風明顯減弱，且快速遠離，但台灣仍有殘餘水氣，北部、東北部及恆春有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，他表示，明天到下周日西半部高溫30度，東半部27至29度。下周東北季風及颱風降雨影響，高溫下降，北部及宜花地區24至26度，其他地區略降為27至29度，低溫普遍都在22至24度。

 ▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

