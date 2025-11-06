　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體　連續曝光合成影像曝

▲連續30秒曝光影像製成的動畫。（圖／翻攝央視新聞）

▲連續30秒曝光影像製成的動畫。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸「天問一號」環繞器近日傳回最新觀測成果，成功以高分辨率相機拍攝到星際天體「亞特拉斯」（3I/ATLAS），成為大陸航天器首次觀測到來自太陽系外的星際天體。當時，「天問一號」距離目標約3000萬公里，是目前距離「阿特拉斯」最近的探測器之一。

▲火星探測器「天問一號」與星際天體「亞特拉斯」的相對位置圖。（圖／翻攝央視）

▲火星探測器「天問一號」與星際天體「亞特拉斯」的相對位置圖。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，「阿特拉斯（亞特拉斯，下同）」於2025年7月1日由位於智利的巡天望遠鏡發現，是繼「歐陌陌」與「波里索夫」之後，第三顆造訪太陽系的星際天體。

大陸科研團隊推測，「亞特拉斯」可能形成於銀河系中心的古老恆星系統，年齡介於30億至110億年之間，甚至比太陽系更為古老，被視為研究系外行星成分與恆星演化的珍貴樣本。

▲天問一號拍下的「亞特拉斯」高分辨率影像。（圖／翻攝央視新聞）

▲天問一號拍下的「亞特拉斯」高分辨率影像。（圖／翻攝央視新聞）

天問一號影像經地面系統接收與處理後顯示，「亞特拉斯」呈現典型彗星結構，由彗核與彗髮組成，直徑達數千公里。大陸科研人員以連續30秒曝光影像製成動畫，清晰呈現其運動軌跡，並據此展開進一步成分與軌道研究。

據悉，這次觀測屬於「天問一號」的延伸任務，亦為未來「天問二號」小行星探測積累經驗。由於「亞特拉斯」距離遙遠、速度極快且亮度極低（比火星表面暗10萬倍），拍攝難度極高。研究團隊透過精密模擬與仿真，重新設計姿態控制與成像策略，最終突破設備極限成功捕捉影像。

天問一號亞特拉斯星際天體彗星太陽系

