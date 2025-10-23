　
「神秘天體」下周最靠近！　哈佛天文學家示警：恐為外星科技

▲▼智利天文台的VLT望遠鏡捕捉到的「3I/ATLAS」一系列影像。（圖／翻攝eso.org）

▲智利天文台的VLT望遠鏡捕捉到的「3I/ATLAS」影像。（圖／翻攝eso.org）

記者吳美依／綜合報導

星際天體「3I/ATLAS」將於10月29日通過近日點，再度引發關注。儘管學界普遍認為這是一顆彗星，哈佛大學天體物理學家勒布（Avi Loeb）卻主張，它出現了許多不尋常的跡象，甚至很可能是外星科技。

「3I/ATLAS」是人類迄今所觀測到，第3個來自其他恆星系統的天體，今年7月1日由NASA資助、位於智利的小行星撞擊警報系統（ATLAS）首次發現，當時距離地球約6.7億公里，已被NASA確認不會對地球構成威脅，與地球最近距離將維持在2.4億公里以上。

勒布是一名以色列裔美國理論物理學家，從事天體物理學和宇宙學研究，也是哈佛大學目前任期最久的天文學系主任，卻因為提出大膽而具爭議性的外星生命理論而聞名。他最近甚至在神經科學家拜力克（Mayim Bialik）的podcast節目上說，「如果你想要去度假，那就在10月29日之前去吧，因為誰知道會發生什麼事。」

《新聞周刊》等外媒報導，勒布列出「3I/ATLAS」的8項「異常」特徵，包括它比前2個星際天體更大但運動速度更快，通過近日點時無法從地球上觀測到，周圍氣體羽流所含的鎳比鐵多得多。此外，它逆行軌道運動，意即運動方向與太陽系主流方向相反，卻又與地球等內側行星軌道平面高度一致，這種情況自然發生的機率僅約0.2%。

不過，大多數科學家仍認為「3I/ATLAS」只是一顆彗星。密西根州立大學物理與天文學系教授塞利格曼（Darryl Seligman）指出，有明確證據顯示其活動模式符合彗星特徵，在太陽系彗星中也曾觀察到類似的鎳現象。

賓州大學外星情報中心主任萊特教授（Jason Wright）主張，「3I/ATLAS」的軌道路線沒有特別意義，而且NASA也預測它將於12月初重新出現在太陽另一側，「雖然有些特殊之處，但這並不令人意外，因為它來自另一個恆星系統，理應存在差異。

「敵意外星UFO」靠近地球？哈佛科學家示警　時間點曝光

被譽為「千年一遇」的C/2025 A6（Lemmon）彗星於昨（21）日掠過近地點，預計11月8日將抵達近日點，成為今（2025）年最受矚目的天文奇觀之一。這顆亮度達4至5等的長週期彗星被視為2025年最亮彗星之一，吸引全球天文愛好者爭相拍攝其壯麗的塵埃尾與離子尾。

