地方 地方焦點

故宮百年院慶特展合作！兆品嘉義推出「甲子藝宿」文化假期

▲▼兆品嘉義推出「甲子藝宿」住房專案　與故宮百年院慶共織文化旅程。（圖／兆品嘉義提供）

▲▼兆品嘉義推出「甲子藝宿」住房專案　與故宮百年院慶共織文化旅程。（圖／兆品嘉義提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應國立故宮博物院南部院區盛大推出的《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》，兆品酒店嘉義推出「甲子藝宿」文化品味假期住房專案。兆品嘉義以「文化 × 品味 × 住宿」為主軸，邀請旅人白天走進故宮南院感受國寶風采，夜晚回到城市中心的典雅旅宿，讓藝術的氛圍延續至夢境，沉澱為一段屬於嘉義的文化記憶。

▲▼兆品嘉義推出「甲子藝宿」住房專案　與故宮百年院慶共織文化旅程。（圖／兆品嘉義提供）

位於嘉義市中心的兆品酒店，鄰近嘉義火車站與文化路夜市，交通便捷，為旅人探索在地藝術、人文與美食的理想據點。 旅人可在白日觀展後，傍晚漫步街頭，嚐一碗雞肉飯、買一份特色小食，感受嘉義城市不分日夜的柔軟與人情。

▲▼兆品嘉義推出「甲子藝宿」住房專案　與故宮百年院慶共織文化旅程。（圖／兆品嘉義提供）

「我們希望旅客在欣賞完博物館典藏之後，不僅收穫藝術的感動，也能透過住宿感受到這座城市的溫度。」嘉義兆品酒店宋總經理表示。「嘉義擁有豐厚的人文底蘊與緩慢節奏，適合以文化旅行的方式去體驗，而『甲子藝宿』正是這樣一個橋樑，讓藝術不只存在於展廳，也成為生活的一部分。」

▲▼兆品嘉義推出「甲子藝宿」住房專案　與故宮百年院慶共織文化旅程。（圖／兆品嘉義提供）

「甲子藝宿」專案自即日起至2026年1月4日止，雙人入住雅緻客房含早餐NT$2,600 起，專案加贈《甲子萬年》特展門票 2 張與「鎮院書畫三寶」明信片乙組。旅人可盡情體驗百年故宮的深厚底蘊，夜晚回到酒店，在柔光與木質香氣中延續這份文化之美。

▲▼兆品嘉義推出「甲子藝宿」住房專案　與故宮百年院慶共織文化旅程。（圖／兆品嘉義提供）

