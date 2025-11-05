　
社會 社會焦點 保障人權

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

記者黃哲民／台北報導

號稱國內不動產代銷天王的甲山林集團董事長祝文宇，被控2013年入主愛山林建設辦理私募，以11名人頭低價認購股票、套利3.9億餘元，涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，台北地院今（5日）首度開庭，祝堅稱本案開放經理人認購私募股票，先登記給認購者、待核發分紅再結算，目的是留才，自己年賺幾十億元，不貪這3億餘元，法官諭知擇期再開庭。

▲▼甲山林集團負責人祝文宇被控入主愛山林建設後，辦理私募涉用人頭低價認購、套利3.9億餘元，台北地院今（5日）首度開庭，祝文宇否認不法。（圖／記者黃哲民攝）

▲甲山林集團負責人祝文宇今（5日）到台北地院出庭，否認用人頭低價認購私募股票套利3.9億餘元，自詡代銷年賺數十億元、不差錢。（圖／記者黃哲民攝）

祝文宇開完庭大方受訪說，覺得今天開庭還沒把誤會講清楚，但自豪已讓公司賺幾百億元，他笑說「像我這種經營者，如果有罪，那我不知道什麼經營者，才有條件，謝謝！」

祝男今庭訊表示，2013年接手金尚昌建設、改名愛山林建設，看好未來建設開發潛力，但愛山林缺資金，他把甲山林當時正進行的10幾件代銷業務，連同整個代銷團隊移入愛山林，希望愛山林增加代銷的營業項目，能快速賺錢。

▲▼甲山林集團負責人祝文宇被控入主愛山林建設後，辦理私募涉用人頭低價認購、套利3.9億餘元，台北地院今（5日）首度開庭，祝文宇否認不法。（圖／記者黃哲民攝）

▲甲山林集團負責人祝文宇今（5日）到台北地院出庭，否認用人頭低價認購私募股票套利3.9億餘元，自詡代銷年賺數十億元、不差錢。（圖／記者黃哲民攝）

祝男解釋，2013年同時辦理愛山林私募13億元，應付營運所需，為留住代銷團隊人才，開放經理人以「策略性投資人」之名，選擇領分紅現金，或以每股6元認股，因有些分紅須等完工才能請款，所以將6元認購股份先登記給認購者，但由他控管股票帳戶、暫時不能動用，等分紅入帳再結算。

祝男自豪從事代銷40多年，業績有目共睹，每年可賺幾十億元，2013年當下無法預估何時能與認購私募者結清款項，持續約5年，2017年愛山林收到餘款近7億元，認購私募一事才處理完畢。愛山林股票今在集中市場收盤價為每股49.85元。

祝男強調「我不是代持股票，本案11名認購私募者也不是人頭」，甚至有認購者反悔、想領分紅不要認股，但彼此不能私相授受，所以認購者在集中市場賣掉預先取得登記的股票，他另以市價從集中市場回補，他持有愛山林逾7成股權、從沒賣股，「我對自己經營績效有信心」。

法官試圖弄懂其中的彎彎繞繞，並質疑為何11名被視為人頭的認股者，今年（2025年）被偵辦時，都說不記得當年有先給股票後付款過程，祝男自己應訊也講不出這一段往事。

▲▼甲山林集團負責人祝文宇被控入主愛山林建設後，辦理私募涉用人頭低價認購、套利3.9億餘元，台北地院今（5日）首度開庭，祝文宇否認不法。（圖／記者黃哲民攝）

▲甲山林集團負責人祝文宇今（5日）到台北地院出庭，否認用人頭低價認購私募股票套利3.9億餘元，自詡代銷年賺數十億元、不差錢。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師說，事隔約10年，祝男臨時被約談、確實忘了，而11名認股者被檢調以被告身分約談、同步訊問，可能害怕講錯話，「最保險作法就是說『忘記了』」，因此聲請傳喚11人作證，藉由提示證物希望喚起回憶。

律師指出，愛山林2013年私募總額為13億元，分成2大部分，包括公司經理人等「策略性投資人」每股6元認購，以及1個月後由祝文宇和董監事、親友等「關係人私募」，以每股24元認購，目的是讓負債累累的愛山林起死回生，同時為公司綁定人才。

祝文宇強調接手經營讓愛山林一直賺錢、1年賺30幾億元，「我會想去賺這3億元？」他絕無利用人頭不法獲利、「可能被誤會了」。

律師主張祝男不知如此私募方式違法，檢方偵辦時依法定「有利不利一律注意」義務，提醒祝男可爭取《刑法》第16條減刑，律師請法官審酌可否適用，若認定祝男有罪，建請再依《刑法》第59條情堪憫恕規定減刑，並希望緩刑。

法官諭知擇期再開庭，祝文宇於偵辦期間全額繳出3.9餘億元犯罪所得，交保1200萬元，今開完庭被問到是否想要回這筆錢，祝男說錢若要不回來，也是給公司，雖然這3.9億餘元都是他自己的錢，「但公司已賺幾百億、未來會更多，根本不在乎」。

11/03 全台詐欺最新數據

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

關鍵字：

私募認購代銷祝文宇證券交易法特別背信緩刑

